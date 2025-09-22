Martín Méndez se metió en el Top 10 de la Maratón de Buenos Aires 2025

El gran vencedor fue el etíope Habtamu Birlew Denekew, quien completó el trayecto en 2 horas, 9 minutos y 24 segundos, seguido por los keniatas Esphond Cheruiyot (2h09m46s) y Dickson Kiptoo (2h15m06s), conformando un podio de nivel internacional.

Argentinos entre los mejores

En una destacada actuación sudamericana, varios atletas argentinos lograron meterse en la élite de la competencia. Joaquín Emanuel Arbe fue el mejor ubicado, con un 6° puesto (2h19m21s), seguido muy de cerca por David Rodríguez (7° con 2h19m22s) y Ezequiel Chavarría (8° con 2h19m31s).

El concordiense Martín Méndez completó una gran performance y se ubicó en el 10° lugar, con un registro de 2h21m40s, consolidándose entre los diez mejores de la maratón más importante de Latinoamérica.

Dominio etíope en la rama femenina

En la categoría femenina, el triunfo también fue para Etiopía: Elfinesh Demise Amare ganó con 2h28m12s, escoltada por sus compatriotas Maritu Ketema Gutema (2h28m54s) y Alemitu Tariku Olana (2h29m07s).

Las mejores argentinas fueron Luján Urrutia, que cruzó la meta en 2h42m50s, seguida por Anahí Castaño (2h43m16s) y Agustina Chretien (2h48m38s).

Concordienses

Ademas de Martin Mendez también participaron Daniel Conti y Eduardo Paiz del Team Nikaia

Una fiesta del deporte

El circuito certificado por la World Athletics incluyó lugares emblemáticos como el Obelisco, el Teatro Colón, Plaza de Mayo, Puerto Madero y la Reserva Ecológica. La organización dispuso largada progresiva, puestos de hidratación, pacers y una amplia cobertura médica con más de 270 voluntarios y personal de asistencia.

Con transmisión en vivo y seguimiento online de las clasificaciones, la Maratón de Buenos Aires 2025 volvió a consolidar a la ciudad como capital sudamericana del atletismo.

Redaccion de 7Paginas