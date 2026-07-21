Martín Santana: «Soy el candidato del consenso o no soy nada»

En un escenario político donde ya comenzaron a aparecer varios nombres con aspiraciones para competir por la intendencia de Concordia en 2027, el exconcejal justicialista y actual vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica, Martín Santana, fijó su posición y dejó un contundente mensaje hacia el interior del Partido Justicialista.

Santana, quien en los últimos meses encabezó la agrupación Peronismo Social y mantuvo distintas reuniones con vecinos de la ciudad, afirmó que decidió no impulsar una candidatura en una eventual elección interna si antes no existe un amplio acuerdo entre los distintos sectores del peronismo.

«Si bien las internas son saludables, hoy al peronismo de Concordia lo terminarían de atomizar», manifestó en diálogo con 7Paginas, al analizar el panorama político local tras la derrota electoral que puso fin a cuatro décadas de gobiernos justicialistas en la Municipalidad de Concordia.

Para el dirigente, el contexto actual exige priorizar la construcción de consensos por encima de las disputas internas, con el objetivo de fortalecer al espacio de cara a la recuperación del gobierno municipal.

En ese sentido, fue categórico al definir cuál será su postura de cara al proceso electoral.

«La única manera es lograr un consenso, y si de ese acuerdo soy el hombre de la unidad, participaría o sería candidato a intendente. Es decir, soy el candidato del consenso o no soy nada», expresó.

Las declaraciones de Santana se producen en momentos en que distintos referentes del PJ ya comenzaron a posicionarse con vistas a las elecciones de 2027, en un escenario donde el desafío principal para el justicialismo será reconstruir la unidad luego de la derrota que permitió el triunfo de Francisco Azcué y marcó el fin de 40 años de administraciones peronistas en la ciudad.

Con este planteo, el dirigente deja en claro que no buscará protagonizar una competencia interna y que condiciona cualquier candidatura a la posibilidad de convertirse en una figura de consenso capaz de representar a la totalidad del peronismo concordiense.

Cabe recordar que un planteo similar fue dado por el concejal Pablo Bovino, quien entiende al presente con una oferta electoral con figuras nuevas y sobre todo que se necesita un candidato que surja del consenso.