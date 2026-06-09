Martín Santana suma apoyo en los barrios de Concordia y se anota en la carrera hacia 2027

La interna del Partido Justicialista de Concordia sumó a un nuevo jugador de peso en el tablero local. El Contador Público Nacional Martín Santana dejó atrás las especulaciones y se posicionó en la línea de largada de cara a las elecciones del 2027, activando una estructura propia que ya camina las barriadas y mantiene intensas reuniones con referentes de base.

Santana era uno de los nombres que 7Paginas había adelantado oportunamente al analizar el mapa del peronismo local y los posibles aspirantes a la intendencia. Su movimiento confirma que la discusión en la «capital del peronismo entrerriano» excede largamente las fronteras de los sectores tradicionales.

La irrupción de Santana en el territorio se produce en un momento de fuerte ebullición interna, marcado por los recientes encuentros de los sectores históricos en la sede partidaria de la calle Güemes. Tomando distancia de esos armados tradicionales, el actual vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica se presenta como una alternativa de renovación genuina para un PJ local que viene de asimilar un golpe histórico: la pérdida del municipio tras 40 años ininterrumpidos de gobiernos justicialistas.

Desde el entorno de Santana aseguran que el contexto actual exige caras nuevas, propuestas ligadas a la gestión y un fuerte retorno al trabajo de base para sanar las heridas de la última contienda electoral.

«Peronismo Social»: el retorno a la mística barrial

La plataforma elegida por el contador para dar el salto territorial es la agrupación «Peronismo Social». Con la premisa de volver a sembrar la mística militante en las seccionales y apoyado fuertemente en el perfil de gestión institucional que exhibe desde la Cooperativa Eléctrica, el espacio ha logrado amalgamar la frescura técnica con la experiencia de la vieja guardia.

Entre las filas de este nuevo movimiento ya se destaca el acompañamiento explícito de históricos y reconocidos militantes del PJ local, tales como Eliseo “Gareca” Blanco y Mario “Loro” Garramone

La presencia de estos dirigentes territoriales le aporta al esquema de Santana el anclaje necesario para dialogar de igual a igual con los punteros y vecinalistas.