Martínez: “Para gobernar Federación se necesita mucha experiencia y Carlos Cecco es el mejor preparado”

En una extensa entrevista brindada al programa “Entre Líneas” de Radio UNO Federación, Martínez sostuvo que la ciudad necesita dirigentes con experiencia y capacidad de gestión para afrontar el complejo escenario económico y social que atraviesa Federación. En ese marco, destacó la figura del actual presidente de CAFESG y cuatro veces intendente de la ciudad, Carlos Cecco.

“Para gobernar Federación hay que estar preparado. En los tiempos difíciles que vivimos se necesita gente con experiencia y conocimiento de la función pública”, expresó el dirigente radical.

Un mensaje hacia adentro del radicalismo

Si bien aclaró que Cecco “nunca dijo públicamente que quiere volver a ser candidato a intendente”, Martínez remarcó que dentro del espacio cuentan con dirigentes que ya demostraron capacidad de gestión.

“Bienvenido que Carlos Cecco esté dentro de nuestro espacio. Fue cuatro veces intendente y ha demostrado con hechos que pudo transformar Federación. La gente reconoce eso”, afirmó.

Las declaraciones fueron interpretadas como un mensaje interno hacia otros sectores del radicalismo local y posibles aspirantes a la intendencia, como el sector vinculado a Sergio Vago y otros espacios que ya comenzaron a mostrar movimientos políticos de cara al futuro.

Martínez insistió en la necesidad de construir consensos y evitar internas destructivas dentro del radicalismo.

“No me asusta la interna, pero sí me preocupa lo que pasa después. Ya hemos perdido elecciones por falta de diálogo. Tenemos que evitar convertirnos en una carnicería política”, señaló.

“Federación necesita recuperarse”

Durante la entrevista, el dirigente sostuvo que Federación atraviesa un proceso de estancamiento y consideró necesario recuperar proyectos de desarrollo para la ciudad.

“Federación fue reconocida a nivel nacional por ser una ciudad ordenada, limpia y organizada. Hoy vemos muchas críticas vinculadas al turismo, a la vivienda y a la falta de crecimiento”, manifestó.

En ese sentido, destacó las gestiones anteriores encabezadas por Cecco, especialmente en materia habitacional y turística.

“Carlitos puso a Federación en los primeros lugares del país, no solo en turismo, también en lo social y habitacional. Eso la gente lo recuerda”, indicó.

Un frente amplio para 2027

Martínez también adelantó que trabajan en la conformación de un espacio político amplio, integrado no solo por radicales sino también por dirigentes de otros sectores políticos.

“Estamos armando un gran frente para contener a todos. Hoy los tiempos cambiaron y hay que dialogar con distintos espacios”, sostuvo.

Incluso reconoció que mantienen buen vínculo con sectores de Rogelio Frigerio y con dirigentes de La Libertad Avanza.

“El liderazgo de Frigerio no se discute. El radicalismo hoy no cuenta con una figura fuerte para disputar la gobernación, por eso tenemos que tener una mirada más amplia”, expresó.

Críticas al clima social y político

El presidente del radicalismo departamental también cuestionó el nivel de agresividad que existe actualmente en las redes sociales y aseguró que muchas veces las críticas terminan perjudicando a toda la comunidad.

“No entiendo la crítica destructiva. Cuando se perjudica la imagen de Federación nos perjudicamos todos: al hotelero, al comerciante, al kiosquero y a toda la cadena económica de la ciudad”, advirtió.

Además, lamentó que cada vez menos ciudadanos quieran involucrarse en política debido al desgaste y desprestigio de la actividad.

“Hoy es difícil encontrar gente valiosa que quiera participar. Muchos opinan desde las redes, pero gobernar no es sencillo. Hay que estar preparado”, concluyó Martínez.