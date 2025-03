Martínez se lamentó por lo ocurrido con Azcué y avivó la interna radical: «Ojalá tengamos a Carlos Cecco para siempre»

En diálogo con 7Paginas, Martínez, quien es cercano a Cecco y actualmente se desempeña como coordinador de los comedores escolares del departamento Federación, destacó la importancia de la unidad partidaria y su compromiso con la conducción departamental del radicalismo.

La interna radical en Federación

Sobre las elecciones internas del próximo 6 de abril, donde los afiliados radicales elegirán las nuevas autoridades del Comité local de Federación, Martínez confirmó su apoyo a Jorge Tajes en la contienda contra Camilo Herrera.

«En esta oportunidad van dos amigos. No se pudo llegar a un acuerdo, no por diferencias personales, sino de ideas. Yo voy a acompañar a Jorge porque ya lo veníamos hablando desde hace tiempo, pero les deseo suerte a los dos. Después del 6 de abril, nos sentaremos a trabajar juntos para fortalecer el partido y recuperar Federación», expresó.

Consultado sobre el impacto de la interna en el futuro del radicalismo local, teniendo en cuenta las derrotas electorales recientes, Martínez aseguró que el objetivo sigue siendo la unidad.

«Venimos dialogando con todos los sectores para recuperar Federación. A veces no se logra el consenso, pero después del 6 de abril debemos juntarnos y debatir ideas. El fin es claro: volver a gobernar Federación», remarcó.

El caso Azcué y la interna provincial

Sobre la impugnación que dejó fuera a Francisco Azcué de la presidencia del Comité Provincial de la UCR, Martínez se mostró decepcionado y consideró que fue una pérdida para el partido.

«En lo personal, creo que Azcué era una excelente opción. Es un dirigente joven que viene haciendo una gran gestión en Concordia y hubiera sido una representación fuerte para el radicalismo en la provincia. Pero hay reglas que cumplir y se tomó una decisión. Para mí no es buena, pero debemos respetarla», afirmó.

El posible regreso de Carlos Cecco

Finalmente, Martínez fue consultado sobre las declaraciones del concejal Agustín Sguerzo, quien dejó abierta la posibilidad de que Carlos Cecco vuelva a postularse como candidato a intendente.

«No voy a jubilar a nadie. Todo el mundo sabe lo que Carlos Cecco representa para nuestra comunidad. Si me preguntás a mí, claro que me gustaría que vuelva a ser candidato. Pero él nos ha dado mensajes de que en esta oportunidad da un paso al costado. No significa que se retire de la política, mañana el contexto puede cambiar. Ojalá tengamos a Carlitos Cecco por mucho tiempo», cerró.

Redacción de 7Paginas