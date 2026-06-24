Más cambios en el gabinete de Azcué: renunció Luciano Dell’Olio a la Secretaría de Gobierno

Según se informó a 7Paginas, la salida del funcionario responde a motivos personales que le impiden dedicar a la función el tiempo y la atención que demanda una de las áreas más importantes dentro de la estructura municipal.

La renuncia se produce en el marco del proceso de reorganización y refuncionalización que la gestión viene llevando adelante en distintas dependencias del municipio, luego de que en las últimas horas también se anunciaran modificaciones en otras áreas clave del Ejecutivo local.

Dell’Olio agradeció la confianza de Azcué

Al comunicar su decisión, el ahora ex Secretario de Gobierno agradeció al intendente la confianza depositada para desempeñar una función de alta responsabilidad dentro del gobierno municipal.

“Ha sido un verdadero honor formar parte de esta gestión y trabajar todos los días por los vecinos de Concordia. Me llevo la satisfacción de haber contribuido al fortalecimiento de los vínculos institucionales, al diálogo democrático y a la construcción de acuerdos necesarios para avanzar en las transformaciones que nuestra ciudad necesita”, expresó.

Asimismo, sostuvo que continuará acompañando el proyecto político encabezado por Azcué.

“Las responsabilidades pueden cambiar, pero las convicciones permanecen intactas. Seguiré acompañando este proyecto político y humano desde el lugar que me toque ocupar”, afirmó.

El reconocimiento del intendente

Por su parte, Francisco Azcué destacó el trabajo realizado por Dell’Olio desde el inicio de la gestión y remarcó el rol que desempeñó al frente de una de las áreas más sensibles de la administración municipal.

“Luciano ha conducido con compromiso y responsabilidad una de las áreas más complejas y sensibles del municipio. Le tocó coordinar equipos fundamentales para el funcionamiento de la ciudad, fortalecer el vínculo con el Concejo Deliberante y las instituciones, acompañar procesos de modernización administrativa y gestionar temas centrales vinculados a la seguridad ciudadana, el control urbano y la convivencia comunitaria”, señaló el intendente.

Azcué agregó que el aporte del funcionario fue determinante para avanzar en los objetivos planteados desde el comienzo de la gestión.

“Su aporte ha sido invaluable para consolidar el ordenamiento institucional que nos propusimos desde el inicio del gobierno”, remarcó.

Una salida en buenos términos

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la salida de Dell’Olio se produjo en un clima de diálogo y coincidencia política, descartando cualquier tipo de conflicto interno.

“Compartimos los mismos valores, las mismas convicciones y el mismo compromiso con el futuro de Concordia. Por eso sé que seguirá acompañando este proyecto desde otro lugar, aportando su experiencia y su compromiso con la ciudad”, sostuvo Azcué.

Finalmente, desde el Departamento Ejecutivo agradecieron el profesionalismo, la capacidad de trabajo y la calidad humana demostrada por Dell’Olio durante su paso por la Secretaría de Gobierno, resaltando su contribución al fortalecimiento institucional del municipio.

La renuncia se suma a otros movimientos recientes dentro del gabinete municipal y marca el inicio de una nueva etapa de reestructuración en la gestión encabezada por Francisco Azcué.