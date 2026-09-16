Más de 1.900 docentes participaron del III Congreso Pedagógico en Concordia

Con una convocatoria que superó los 1.900 docentes, se desarrolló este miércoles el III Congreso Pedagógico Concordia, una propuesta organizada por la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura.

El encuentro se llevó adelante bajo el lema “Nuevas Escenas para Educar: Vínculos, emociones y tecnologías para aprender y convivir”, y tuvo como eje central la capacitación y el intercambio de experiencias frente a las nuevas realidades que atraviesan a la comunidad educativa.

A lo largo de la jornada, docentes y participantes pudieron asistir a conferencias a cargo de Carlos Sigvardt, Lorena Guglielmone, Roberto Canay, Luciana Turinetto, Pablo Mainer e Ivana Pérez, quienes abordaron diferentes problemáticas vinculadas con la educación actual.

Entre los temas desarrollados estuvieron las trayectorias y los aprendizajes en contextos atravesados por las pantallas, el uso de inteligencia artificial en el aula, los juegos online y la ludopatía, el bienestar emocional de los docentes, el bullying y la convivencia escolar y la comunicación corporal.

Azcué: “No hay herramienta más importante que la educación”

Durante la apertura, el intendente Francisco Azcué agradeció especialmente la participación de los docentes y destacó el compromiso demostrado con la comunidad.

“No hay herramienta más importante que la educación para transformar, mejorar y hacer crecer una ciudad”, sostuvo.

En esa línea, remarcó la importancia de generar espacios de capacitación frente a los cambios que atraviesan actualmente las escuelas y afirmó que resulta fundamental mantener a la persona en el centro del proceso educativo.

“No debemos dejar de poner en el centro de la escena a la persona, transmitiendo valores, escuchando, ser mejores, además de sumar herramientas y tecnología”, expresó.

El intendente también manifestó el compromiso de su gestión de continuar impulsando el Congreso Pedagógico y procurar que la propuesta “siga creciendo año a año”.

Finalmente, destacó la tarea de los docentes de Concordia y su vocación de servicio.

Nuevos desafíos para la educación

La viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Magdalena Reta de Urquiza, valoró la realización del Congreso y lo definió como un espacio para perfeccionarse frente a los nuevos desafíos que plantea el avance tecnológico.

En ese sentido, señaló que la educación también forma parte del proceso de transformación generado por las nuevas tecnologías.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Carlos Gatto, explicó que los contenidos de esta edición surgieron a partir de problemáticas que atraviesan actualmente a niños, adolescentes y docentes.

“Los temas de este año tienen relación con cuestiones que nos atraviesan como sociedad”, señaló.

Gatto explicó que, para definir cada edición del Congreso, se tienen en cuenta las inquietudes y problemáticas que manifiestan los docentes, a partir de las cuales se seleccionan especialistas y profesionales para abordar esas cuestiones.

En tanto, el director Departamental de Escuelas de Concordia, Alejandro Ramírez, destacó la importancia de estos espacios de formación y sostuvo que toda capacitación resulta fundamental para quienes ejercen la docencia.

Una propuesta que busca consolidarse

La realización del III Congreso Pedagógico fue posible también mediante el acompañamiento de distintos sectores de la comunidad. Entre ellos, Nexon/Consumax y la Cooperativa Eléctrica de Concordia, que brindaron su apoyo para concretar la iniciativa.

Desde la organización también agradecieron a la Iglesia Jesús Te Ama, que puso a disposición sus instalaciones para recibir a los participantes y permitir el desarrollo del encuentro ante la importante convocatoria.

Con esta tercera edición, la Municipalidad de Concordia busca consolidar al Congreso Pedagógico como un espacio de formación, encuentro y reflexión para docentes y actores vinculados con la educación.

El eje de esta edición puso especialmente en discusión cómo las nuevas tecnologías, los vínculos, las emociones y las problemáticas sociales están modificando las escenas cotidianas en las que se desarrolla la tarea de enseñar y aprender.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas