Más de 100 alumnos de Federación se quedaron sin transporte para asistir a la escuela

Más de 100 alumnos de la Escuela de Nivel Medio N° 11 “Linares Cardozo”, ubicada en Colonia Flores, zona rural del departamento Federación, quedaron sin el servicio de transporte que les permite concurrir diariamente a clases.

La situación se produjo a partir del 31 de agosto, cuando dejó de funcionar el servicio debido a que el transportista que venía realizando los recorridos no se presentó a renovar su continuidad mediante la correspondiente licitación.

Ante esta situación, el Instituto Becario realizó un nuevo llamado a licitación con el objetivo de cubrir el servicio, mientras que desde la Departamental de Escuelas trabajan para encontrar una alternativa que permita restablecer el transporte para los aproximadamente 110 estudiantes afectados.

La preocupación de las familias es creciente, ya que muchos de los jóvenes dependen exclusivamente del transporte escolar para poder asistir al establecimiento educativo.

“Tenemos 110 alumnos sin transporte”

Tras mantener una reunión con los padres en el Centro Cívico, la rectora de la institución, Carolina López, explicó a 7Paginas, que el problema tomó por sorpresa tanto a la comunidad educativa como a las autoridades.

“El tema del transporte, a partir del 31 de agosto, dejó de funcionar porque el transportista que teníamos no se presentó a la licitación, que ya había sido en julio, y al día de hoy no tenemos un nuevo transportista”, señaló.

La rectora confirmó que el nuevo llamado a licitación ya fue publicado por el Instituto Becario y que esperan que algún prestador pueda presentarse para hacerse cargo del servicio.

“Son 100, 110 chicos que quedan sin transporte y es un gran problema porque no está garantizado el traslado para que puedan concurrir a la escuela”, manifestó.

El costo del servicio, uno de los principales problemas

Durante la entrevista, López explicó que el transportista que hasta ahora prestaba el servicio manifestó que los valores ofrecidos ya no resultaban suficientes para afrontar los costos.

Según indicó, el aumento del combustible, el mantenimiento de los vehículos y el estado de los caminos rurales son algunos de los factores que afectan la rentabilidad del servicio.

“Nos dice que no le alcanza lo que ofrece el Becario para los gastos que tiene. El estado de los caminos, lo que cuesta una cubierta si se rompe y el combustible son cuestiones que influyen. Para él dejó de ser redituable”, explicó la rectora.

De esta manera, la falta de transporte estaría vinculada principalmente a una cuestión económica, lo que genera además incertidumbre sobre la posibilidad de que otros prestadores puedan hacerse cargo del recorrido.

La escuela analiza alternativas para no interrumpir las clases

Mientras esperan una solución, desde la institución aseguraron que buscarán diferentes alternativas para mantener el vínculo pedagógico con los alumnos.

La rectora señaló que, de ser necesario, se brindará acompañamiento mediante herramientas virtuales, aunque reconoció las dificultades que esto representa y aclaró que la virtualidad no constituye una solución definitiva.

“Vamos a encontrar la forma para acompañar a nuestros alumnos y que no queden sin educación”, afirmó López.

Durante la reunión con los padres, además, se elaboró y firmó una nota para poner formalmente en conocimiento a las autoridades educativas sobre la preocupación de las familias y solicitar una respuesta ante la falta del transporte escolar.