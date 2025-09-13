Más de 100 estudiantes participaron del primer Encuentro Integral Junior Emprende 2025 en Entre Ríos

En esta primera edición participaron más de 100 estudiantes y 20 docentes de instituciones educativas de Paraná, General Ramírez y de la zona de Villa Libertador General San Martín.

Formación y talleres

El congreso ofreció diversas charlas y capacitaciones orientadas al desarrollo de habilidades emprendedoras y de liderazgo. Los temas abordados fueron:

Liderar desde la escuela.

Herramientas para ser Community Manager.

Cómo generar un buen clima laboral.

Elaboración de presupuestos.

Herramientas de software claves para emprender.

Instituciones organizadoras

El evento fue organizado por Junior de la Universidad Adventista del Plata, en conjunto con el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, y se planteó como una experiencia piloto con cinco escuelas participantes, que servirá de modelo para replicar el programa en otras instituciones educativas de la provincia.

Autoridades presentes

Entre los funcionarios del CGE que participaron se encuentran:

Alicia Fregonese, presidenta del CGE.

Elsa Chapuis y Carla Duré, vocales del CGE.

Nicolás Magallanes, director general de Administración Privada.

Omar Osuna, director de Educación Secundaria.

Judith Trembecki, directora de Educación de Gestión Privada.

Claudia Geit, subdirectora de Educación Técnica Profesional.

Casandra Lesa, coordinadora de Relaciones Institucionales.

Jonathan Albornoz, referente del Centro de Estudiantes.

Martín Macor, coordinador de Comunicación del CGE.

Araceli Núñez, área de Comunicación.

Un proyecto con proyección provincial

Desde la organización destacaron a 7Paginas que estas cinco escuelas participantes serán el prototipo inicial para que, en los próximos años, el programa pueda extenderse a más instituciones escolares de Entre Ríos, fomentando el espíritu emprendedor en los jóvenes de la provincia.