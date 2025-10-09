Mas de 120 guardavidas de Concordia fueron habilitados para la próxima temporada de verano

Más de 120 guardavidas participaron de la jornada, organizada en distintos grupos para garantizar una mejor coordinación y evaluación. Las pruebas prácticas se desarrollaron en las piletas del Club Salto Grande, mientras que las instancias teóricas tuvieron lugar en el Centro de Convenciones Concordia.

Esta evaluación anual asegura que todos los espacios habilitados durante el verano —tanto públicos como privados— cuenten con personal capacitado y certificado, garantizando así la seguridad de vecinos y turistas que disfrutan de los espacios acuáticos de la región.

La actividad fue coordinada por Julio Pintos, responsable del Servicio de Guardavidas de la Secretaría de Salud de Concordia, y Martín Amden, Director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación de la Secretaría de Deportes de Entre Ríos.*

En este marco, Julio Pintos destacó que «este año hubo más de 120 guardavidas, lo cual garantiza que todos los espacios habilitados, como playas públicas y piletas privadas, cuenten con personal debidamente certificado y preparado para responder ante cualquier situación de urgencia durante la próxima temporada de verano”.

Por su parte, Martín Amden valoró el trabajo articulado entre las instituciones organizadoras y subrayó que «está a la vista lo bueno que se hizo desde lo ejemplar, con profesionales comprometidos y con un gran ímpetu por capacitarse. Queremos felicitar a todos los que estuvieron a cargo de la organización y la logística de esta reválida”.

Finalmente, el funcionario provincial agregó que «es la primera reválida que realizamos este año. Continuaremos con las instancias en Colón y luego en Paraná. Estamos trabajando para llegar a todos los puntos de la provincia y garantizar que los guardavidas puedan ejercer su derecho laboral en condiciones adecuadas”.