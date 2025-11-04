7PAGINAS

Martes 4 de noviembre de 2025
Más de 120 instituciones de toda la provincia participarán de La Noche de los Museos Entrerrianos

Será el 14 de noviembre de 19 a 24 H. Habrá visitas guiadas, música en vivo, exposiciones, proyecciones y literatura, con entrada libre y gratuita. Las actividades serán difundidas por cada institución. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al Consejo Provincial de Cultura.
La Noche de los Museos Entrerrianos es una celebración que pone en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de la provincia. La jornada se acompaña de espectáculos y actividades especiales. La convocatoria se realizó desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial de Cultura.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, remarcó: “Siguiendo el rumbo de gestión del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, buscamos generar, en cada iniciativa, una participación verdaderamente federal. Estamos orgullosos y felices de sumar a tantas instituciones que representan a todos los departamentos”.

 