Más de 130 familias se suman al Programa de Huertas Agroecológicas en Concordia

En esta nueva instancia, el equipo del Departamento de Economía Social brindó asistencia a más de 130 familias de los barrios CTM y Mendieta, además de realizar una jornada especial en el Centro de Rehabilitación Femenino de la Asociación Civil Restituo, donde se entregaron plantines de estación y se dictaron capacitaciones prácticas sobre técnicas de cultivo y cuidado de las huertas.

El programa, que se ha consolidado como una de las herramientas más valoradas por los vecinos, tiene como propósito fortalecer los lazos comunitarios, fomentar la autosuficiencia alimentaria y promover prácticas agroecológicas y sustentables, contribuyendo así al desarrollo integral de las familias concordienses.

El jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, destacó la importancia de continuar acercando esta iniciativa a más sectores de la ciudad.

“Seguimos acercando el programa a más barrios e instituciones, acompañando a las familias en el proceso de cultivar sus propios alimentos y fortalecer la economía del hogar con prácticas sustentables”, expresó el funcionario.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo remarcaron a 7Paginas, que el Programa de Huertas Agroecológicas Familiares se ha convertido en una política pública estratégica, ya que fortalece el vínculo entre el Estado y la comunidad, impulsa la participación ciudadana, promueve el cuidado del ambiente y contribuye a la soberanía alimentaria en Concordia.