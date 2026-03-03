Más de 137 millones invertidos en la primera etapa de refacción del Hospital Felipe Heras

El monto total destinado a esta instancia asciende a $137.633.965,86 y permitió concretar trabajos estructurales y funcionales en sectores estratégicos del nosocomio.

Entre las principales intervenciones se destacan el recambio total de la cubierta de techos en el área de Juntas Médicas y la construcción de una nueva cubierta en la terraza del sector de Internación de Hombres. Asimismo, se ejecutó la renovación integral de la instalación eléctrica, con la colocación de nuevas luminarias, la reparación de núcleos sanitarios, mejoras en aberturas y la instalación de un sistema contra incendios con su correspondiente señalética y cartelería reglamentaria.

En el marco de la finalización de las obras, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, valoró la decisión del Gobierno provincial de priorizar la infraestructura sanitaria. “Estamos llevando adelante una administración ordenada y responsable, que nos permite destinar recursos a obras fundamentales para los entrerrianos. Lo que hoy vemos en el Hospital Felipe Heras es una muestra concreta de ese compromiso: no son anuncios, son hechos que mejoran la calidad de atención y fortalecen la salud pública”, expresó.

Por su parte, el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, junto al vocal Martín Dri, encabezaron una recorrida técnica por las instalaciones para supervisar el resultado final de los trabajos. También participaron el director del hospital, Ramón Sansó de la Madrid; el inspector de obra, Luis Miranda; y el proyectista, Luis Lanaro.

Durante la visita, las autoridades señalaron que esta intervención representa el inicio de un plan más amplio de puesta en valor del establecimiento. “Estamos muy conformes con la calidad de los trabajos entregados. Entendemos que la salud pública requiere espacios dignos y seguros, por eso ya estamos avanzando en la proyección de dos etapas adicionales para continuar con la mejora de este hospital histórico de Concordia”, sostuvo Cecco.

En la misma línea, Martín Dri remarcó el compromiso de continuar con las próximas fases del proyecto, mientras que el director Ramón Sansó de la Madrid agradeció el acompañamiento del organismo provincial y destacó el impacto positivo que estas mejoras tendrán tanto para los pacientes como para el personal de salud que se desempeña en el lugar.

