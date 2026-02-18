Más de 17 mil entradas en Termas de Federación: Marozzini resaltó el trabajo conjunto entre el Estado y los privados “una gestión que trasciende banderías políticas “

El secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, calificó el balance como “altamente positivo” y destacó que la ocupación hotelera alcanzó entre el 99 y el 100 por ciento, ubicándose por encima de la media provincial, que rondó entre el 85 y el 90 por ciento.

“Fue un fin de semana muy importante para la ciudad. La hotelería estuvo colmada, la gastronomía trabajó muy bien y el comercio en general acompañó este movimiento. Superamos los registros del año pasado y eso demuestra que mucha gente sigue eligiendo nuestro destino”, expresó en diálogo con 7Paginas.

Promoción y trabajo conjunto

Consultado sobre las razones de este desempeño, el funcionario remarcó que el resultado es producto de una tarea articulada. “La clave ha sido el trabajo mancomunado entre el sector público, el sector privado y los vecinos. Todos forman parte de la oferta turística y eso hace la diferencia”, sostuvo.

En ese sentido, resaltó la importancia de la promoción sostenida y la participación conjunta en ferias y exposiciones nacionales como la Feria Internacional de Turismo de America Latina y Caminos y Sabores, además de otros encuentros donde el destino se presenta de manera unificada.

Propuestas fuertes en verano

En plena temporada estival, cuando muchos turistas optan por destinos de playa marítima, Federación consolida su propuesta con atractivos como el Parque Termal, la playa y el parque acuático, que continúan siendo los principales motores de la actividad.

Marozzini también subrayó el compromiso del sector privado en mantener precios accesibles y acordes al contexto económico. “El prestador entendió la importancia de sostener valores razonables, y desde el Estado acompañamos con políticas que permitan fortalecer la actividad”, indicó.

Mirada puesta en el año

Frente a un escenario económico que impulsa estadías más cortas y escapadas concentradas en fines de semana largos, el secretario señaló que el desafío es sostener el movimiento durante todo el año.

En ese marco, adelantó un plan de promoción en Uruguay para captar visitantes durante la Semana de Turismo de ese país, además de la recuperación de eventos multitudinarios. Entre ellos, mencionó un encuentro de fútbol de veteranos senior que convocará a más de 1.200 jugadores junto a sus familias, generando un fuerte impacto en la economía local.

Asimismo, se trabaja en la conformación de un calendario anual de actividades que permita fortalecer la temporada media y baja.

Una política que trasciende gestiones

Finalmente, Marozzini aseguró que el turismo en Federación se sostiene como una política que trasciende banderías políticas. “Desde que asumí, siempre trabajamos en un proyecto turístico para la comunidad. Lo público y lo privado deben empujar en la misma dirección”, afirmó.

Con cifras récord y ocupación plena, Federación reafirma su lugar entre los destinos preferidos del país y apuesta a sostener ese nivel a través del trabajo articulado, la promoción constante y el compromiso de toda la comunidad.