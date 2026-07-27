Más de 170 corredores participaron de la primera edición de «Amistad Aventura Trail» en Concordia

La prueba reunió a aproximadamente 170 atletas, superando ampliamente las expectativas de los organizadores, y tuvo como punto de largada y llegada la intersección de Coldaroli y 6 de Caballería, frente al Bar Liquidambar.

Un circuito con paisajes emblemáticos

La carrera ofreció un exigente recorrido por algunos de los escenarios naturales más representativos de Concordia, atravesando el Naranjal de Pereda, el Parque San Carlos y la Costanera Nebel, combinando senderos, barro, ripio, asfalto y galerías sobre la costa del río Uruguay.

Las condiciones del circuito, sumadas a la reciente crecida del río, le dieron un auténtico perfil de trail, poniendo a prueba la resistencia y la técnica de los participantes.

Podio concordiense en los 10 kilómetros

En la prueba principal de 10 kilómetros, los atletas de Concordia dominaron la clasificación general masculina.

El ganador fue Walter Moreyra, quien cruzó la meta con un tiempo de 41 minutos y 55 segundos. Apenas dos segundos después llegó Luis Barrio, ocupando el segundo lugar, mientras que Jonathan Bonnazola completó el podio con un registro de 44 minutos y 43 segundos.

En la categoría femenina, la victoria fue para Ayelén Saucedo, oriunda de Feliciano y radicada en Concordia, quien completó el recorrido en 49 minutos y 5 segundos.

El segundo puesto quedó para la atleta de Chajarí María José Maidana, con 54 minutos y 32 segundos, mientras que Evelyn Díaz finalizó tercera con un tiempo de 55 minutos.

Los ganadores de los 5 kilómetros

En la distancia promocional de 5 kilómetros, el podio masculino también quedó íntegramente en manos de atletas concordienses.

Claudio López fue el vencedor con un tiempo de 28 minutos y 47 segundos, seguido por Juan David Romero (29:13) y Kevin Rabaschino (29:36).

Entre las damas, la ganadora fue Greta Rodríguez, quien empleó 34 minutos y 27 segundos para completar el recorrido.

El segundo lugar correspondió a Sofía Palacios, con 38:30, mientras que Patricia Kemerer ocupó la tercera posición con un tiempo de 39:17.

Un balance más que positivo

El organizador de la competencia, Claudio Alani, destacó la gran respuesta de los corredores y el éxito alcanzado por esta primera edición.

«Habíamos preparado 120 remeras y finalmente se inscribieron 170 corredores. La carrera debió suspenderse hace una semana por el fuerte temporal, pero por suerte pudimos realizarla este domingo. A pesar de la crecida del río Uruguay, los atletas se fueron muy conformes con el circuito», expresó.

Alani también agradeció el acompañamiento de las distintas áreas de la Municipalidad y de las empresas privadas que hicieron posible la realización del evento.

Además, adelantó que esta fue la primera de una serie de competencias que buscarán recorrer distintos escenarios turísticos de Concordia.

Con agua, barro, senderos naturales, galerías sobre la costa del río Uruguay, sectores de ripio y asfalto, Amistad Aventura Trail dejó una excelente impresión entre los participantes y ya comenzó a proyectar su segunda edición, consolidándose como una nueva propuesta para los amantes del trail running en la región.