Más de 1800 chicos de Concordia disfrutan de los recreativos de verano

“Nuestro objetivo es promover el deporte como una herramienta de inclusión, aprendizaje y desarrollo durante la temporada de verano” afirmó Ivana Pérez, subsecretaria de Deportes, recordando que los recreativos tienen lugar, de manera simultánea, en el Polideportivo Víctor Oppel, Polideportivo NEA General San Martín, Tavella, Villa Adela y Emaús.

Debido a la gran demanda de chicos, la carga horaria se extendió a cuatro horas. “Nos da mucha satisfacción ver a tantos niños y niñas felices jugando y realizando las diferentes didácticas asignadas por nuestros profesores. Ha sido un enero muy intenso pero estamos muy contentos con las actividades que venimos desarrollando” sostuvo Pérez.

Por último recordó que además de los chicos, se están llevando adelante los Recreativos para Adultos Mayores, que se realizan en el Polideportivo Víctor Oppel, con muy buena participación.