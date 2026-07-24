Más de 20 áreas de la Municipalidad de Concordia participarán este sábado de un nuevo abordaje territorial

La Municipalidad de Concordia llevará adelante este sábado 26 de julio un nuevo abordaje territorial, con la participación de más de 20 áreas municipales, acercando distintos servicios y programas a los vecinos de la zona sur de la ciudad.

La actividad se desarrollará entre las 11 y las 15 horas en la Escuela N° 4 «Manuel José Lavardén», ubicada en Laprida 2799, y está dirigida especialmente a los habitantes de los barrios Tavella Norte, Tavella Sur, San Pantaleón y Victorino Simón.

Amplia oferta de servicios

Durante la jornada, los vecinos podrán realizar trámites, recibir asesoramiento y acceder a distintas prestaciones de manera gratuita.

En materia de Salud, se ofrecerán controles médicos, atención pediátrica, vacunación para completar esquemas, testeos junto a la Cruz Roja y charlas sobre nutrición y promoción de la salud.

Además, habrá asistencia y orientación sobre programas sociales, discapacidad, trámites administrativos y consultas vinculadas al Juzgado de Faltas.

Trámites de la tarjeta SUBE

La Dirección de Tránsito y Transporte también estará presente para realizar actualizaciones y extensiones de beneficios de la tarjeta SUBE.

Los estudiantes de nivel primario, secundario y terciario deberán concurrir con DNI, tarjeta SUBE y certificado de alumno regular firmado por la institución educativa.

En el caso de los docentes, será necesario presentar DNI, tarjeta SUBE y constancia emitida por la Dirección Departamental de Escuelas.

Las personas con discapacidad deberán asistir con DNI y fotocopia del Certificado Único de Discapacidad, mientras que quienes necesiten obtener una nueva tarjeta SUBE deberán presentar una fotocopia del DNI.

Castraciones gratuitas y vacunación antirrábica

Como parte del operativo, la Dirección de Veterinaria Municipal realizará una jornada de esterilización gratuita de mascotas y aplicará vacunas antirrábicas.

Los turnos para las castraciones pueden solicitarse previamente a través del WhatsApp 345-5010414.

Curso de manipulación de alimentos

Asimismo, durante el abordaje se brindará información sobre el Curso de Manipulación de Alimentos, que cuenta con cupos limitados. Las inscripciones se realizan en la Dirección de Bromatología, ubicada en Roque Sáenz Peña 225, segundo piso, de 7 a 13 horas.

Con esta iniciativa, el municipio busca acercar servicios esenciales a los distintos barrios de Concordia, facilitando el acceso de los vecinos a prestaciones de salud, asistencia social, trámites y programas que habitualmente se realizan en dependencias municipales.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas