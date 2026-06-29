Más de 20 áreas municipales participaron de un abordaje integral que acercó servicios a vecinos de cuatro barrios de Concordia

Según lo informado a 7Paginas, la actividad se desarrolló en el Polideportivo Víctor Oppel y contó con la participación de más de 20 áreas municipales, que brindaron atención en materia de salud, educación, deporte, producción, desarrollo social, tránsito y bienestar animal, entre otros servicios.

Atención directa en los barrios

Durante la jornada, cientos de vecinos pudieron acceder a distintas prestaciones sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad. Entre los servicios ofrecidos se destacaron la actualización del calendario de vacunación, controles médicos, atención pediátrica, asesoramiento sobre discapacidad, trámites relacionados con la tarjeta SUBE, castraciones y vacunación antirrábica para mascotas, además de charlas informativas sobre diferentes temáticas.

El intendente Francisco Azcué destacó la importancia de estos operativos territoriales y señaló que el objetivo es acercar el Estado a los barrios.

«Más allá de las actividades que hacemos todos los días con las distintas áreas, realizamos este tipo de abordajes integrales para que los vecinos puedan acceder a distintos programas, realizar consultas o sacarse dudas. Que estemos acá, con todas las Secretarías, Subsecretarías y Direcciones, permite una interacción directa entre el Municipio y los concordienses», expresó.

Asimismo, remarcó que estas jornadas también permiten conocer de primera mano las necesidades de cada sector de la ciudad.

«Además del plan de obras que se viene ejecutando, bajamos al territorio con estas jornadas que funcionan como un termómetro para obtener información que nos permita mejorar los servicios municipales. Para nosotros las personas no son un número, son vecinos con historias de vida y ese vínculo continúa después de cada abordaje», afirmó.

Importante cantidad de prestaciones

Desde la Secretaría de Salud se informó que durante la jornada fueron atendidos 93 pacientes pediátricos y 60 adultos, quienes recibieron controles médicos y, en los casos necesarios, medicación.

Además, se aplicaron 125 vacunas para completar el calendario oficial de inmunización y se brindaron charlas sobre consumos problemáticos, junto con asesoramiento en materia de discapacidad.

Por su parte, la Dirección de Tránsito y Transporte atendió a cerca de 100 vecinos que realizaron trámites vinculados a la actualización y extensión de beneficios de la tarjeta SUBE.

En tanto, la Dirección de Veterinaria efectuó 31 castraciones y aplicó 115 vacunas antirrábicas, promoviendo la tenencia responsable de mascotas.

Acercar el Estado a cada barrio

El Programa Estratégico de Descentralización Operativa y Abordaje Territorial Integral forma parte del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario impulsado por el Municipio y tiene como finalidad garantizar la presencia del Estado en aquellos sectores más alejados del casco céntrico, facilitando el acceso de los vecinos a las políticas públicas municipales y fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y las distintas áreas de gobierno