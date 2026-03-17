Más de 3.500 niños y adolescentes de Concordia acceden al programa Centros de Familia

La iniciativa está dirigida a chicos y jóvenes de entre 6 y 17 años que perciben la prestación Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes pueden acceder a distintas actividades deportivas, culturales y educativas en instituciones de la ciudad.

Entrega de equipamiento y expansión del programa

En el marco de esta nueva etapa, este lunes se concretó la entrega de posnet a más de un centenar de espacios adheridos, entre ellos clubes, entidades deportivas, escuelas de danza, talleres culturales y centros educativos, donde los beneficiarios desarrollan sus actividades.

El intendente Francisco Azcué destacó que la propuesta apunta a “acompañar y trabajar con la familia como núcleo primordial de desarrollo”, y remarcó que se trata de una herramienta que permite a los jóvenes acceder a actividades extracurriculares, promoviendo la participación de instituciones intermedias.

“Hoy el número de beneficiarios es de 3.500, con presencia en toda la ciudad, y anhelamos seguir ampliando las posibilidades”, sostuvo el jefe comunal.

Impacto en los barrios

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Arístide, valoró el alcance territorial del programa y subrayó que ya llega a la mayoría de los barrios.

“Los centros adheridos son un pilar fundamental. Estamos viendo cómo cambia la dinámica diaria de los primeros beneficiarios, que ahora pueden acceder a actividades que durante mucho tiempo estuvieron postergadas”, expresó.

Fortalecimiento familiar

Desde la Subsecretaría de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano se indicó que el objetivo principal es fortalecer a las familias, facilitando el acceso de niños y jóvenes a espacios de formación y recreación, con la posibilidad de elegir qué actividad realizar.

Además, el programa contempla instancias destinadas a los adultos responsables, como talleres y charlas sobre crianza, que promueven el intercambio de experiencias y abordan temas como el juego, la lectura y la nutrición.

Presencias institucionales

La actividad contó también con la participación de autoridades nacionales y locales, entre ellas Mariano Uset, Francisco Palacin, Martín Wolf y Felipe Mattio, quienes acompañaron la implementación de esta política pública en el territorio.

Desde la organización destacaron a 7Paginas que la meta es seguir ampliando el alcance del programa, consolidando a cada integrante de la familia como parte activa del desarrollo social y comunitario.