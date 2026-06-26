Más de 300 interesados en la nueva tecnicatura en Gastronomía que se dictará en Federación

La propuesta académica será una carrera de tres años de duración, con título de validez nacional y gratuita, ya que depende del Consejo General de Educación (CGE). La misma se enmarca dentro de una estrategia de fortalecimiento de la oferta educativa vinculada al turismo, una de las principales actividades económicas del destino.

Al respecto, el coordinador de la extensión áulica de la Escuela Normal de Concordia en Federación, Emiliano Miller, brindó detalles sobre la iniciativa en diálogo con radio UNO Federación, donde explicó que la apertura de la tecnicatura responde a un estudio de factibilidad que detectó la necesidad de formación específica en gastronomía.

En ese sentido, señaló que Federación ya cuenta con experiencias educativas previas en el área turística, como la Tecnicatura en Turismo actualmente en funcionamiento y la formación en Hotelería, por lo que la incorporación de gastronomía completa el perfil académico del sector.

“La idea es formar profesionales no solo en cocina, sino también en administración, organización de eventos, servicios de catering y otras áreas vinculadas. Es una formación amplia que habilita múltiples salidas laborales y emprendimientos”, explicó Miller.

Alta demanda y participación regional

Uno de los datos más destacados es la cantidad de preinscriptos, que superó ampliamente las expectativas iniciales. De acuerdo a lo informado, los aproximadamente 300 interesados no solo son de Federación, sino también de distintas localidades de la región.

Entre los inscriptos hay aspirantes de zonas como Chajarí, Federal, Feliciano e incluso del sur de la provincia de Corrientes, lo que evidencia un fuerte interés regional por la propuesta educativa.

“Fue súper productivo, llegamos a una cantidad de aspirantes que nos sorprendió. Es un número altísimo para este tipo de carrera”, destacó el coordinador.

Desde la institución remarcaron que la tecnicatura también buscará fortalecer el aprovechamiento de productos regionales, como cítricos y pescado, incorporándolos a la formación gastronómica con identidad local.

El objetivo es que los futuros profesionales puedan desarrollar conocimientos aplicados tanto a la cocina como a la producción alimentaria, impulsando además emprendimientos propios y servicios vinculados al turismo.

Inscripción abierta y asesoramiento

Si bien la carrera comenzará a dictarse en 2027, desde la organización indicaron que la etapa actual corresponde a una preinscripción que será elevada al Consejo General de Educación junto con los datos de los interesados.

Las personas que deseen obtener más información o sumarse a la propuesta pueden acercarse a la Escuela N° 68, donde también se dicta actualmente la Tecnicatura en Turismo y se brinda asesoramiento sobre la nueva carrera.