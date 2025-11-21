Más de 350 concordienses recibieron sus certificados de Formación Profesional

El acto contó con la presencia del intendente Francisco Azcué, quien acompañó a los egresados en una jornada que puso en valor el esfuerzo conjunto entre el municipio y distintas instituciones educativas, organismos públicos y el Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”.

Amplia oferta formativa y articulación institucional

A lo largo del año se desarrollaron propuestas como Carpintería Básica, Sastrería, Pinturería Domiciliaria, Electrónica, Instalaciones Eléctricas, Panadería, Modelos de Negocios e Imagen Corporativa, Prácticas Educativas, Programa Identidad y los cursos de Cuidadores Domiciliarios de Adultos Mayores, Niños y Adolescentes, estos últimos dictados en conjunto con UADER, fortaleciendo el vínculo académico entre la Universidad y el municipio.

La Subsecretaría destacó que estos resultados son fruto de un trabajo sostenido junto a instituciones como el Instituto Profesorado Concordia, escuelas secundarias de la ciudad y el Regimiento Blandengues, lo que permitió ampliar la oferta y garantizar una formación integral.

“Cada certificado representa una oportunidad concreta”

El subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto, valoró la importancia del trabajo articulado entre los distintos actores educativos, “Esta ceremonia es el reflejo de un año de esfuerzo compartido. Cada certificado representa una oportunidad concreta para nuestros vecinos y demuestra lo que podemos lograr cuando la educación, las instituciones y el Estado trabajan unidos”.

Gatto también señaló que la formación en oficios y el acceso a herramientas técnicas “fortalecen la construcción de trayectorias educativas reales, sobre todo para jóvenes que hoy encuentran nuevas posibilidades de desarrollo laboral y personal”.

Compromiso hacia 2026

El funcionario subrayó que la gestión municipal continuará fortaleciendo la capacitación, “Seguiremos apostando a la educación como camino de transformación y a ampliar la oferta de cursos durante el 2026, porque la formación abre puertas y mejora la vida de las personas”.

Acompañamiento institucional

Del acto participaron el Secretario de Desarrollo Humano, Ing. Sebastián Arístide; el Subsecretario de Desarrollo Social, Roberto Niez; autoridades educativas de UADER, representantes de instituciones de nivel secundario y el jefe del Regimiento Blandengues, Teniente Coronel Jorge Camarino.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas