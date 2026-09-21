Más de 380 ciclistas de Argentina, Uruguay y Brasil disputaron el Gran Premio Internacional Pescadería Concordia

Con dos jornadas a puro ciclismo, el Autódromo Ciudad de Concordia fue escenario de la décima edición del Gran Premio Internacional “Pescadería Concordia”, una competencia que se ha consolidado dentro del calendario de la disciplina y que volvió a convocar a una importante cantidad de participantes.

Durante el fin de semana, la pista recibió a ciclistas provenientes de diferentes provincias argentinas, además de competidores de Uruguay y Brasil. Según explicó a 7Páginas el principal organizador, Marcelo Benítez, el sábado participaron cerca de 350 corredores, mientras que durante la jornada del domingo la cifra se acercó a los 380.

“Estoy muy contento y muy satisfecho. Creo que la concurrencia fue casi idéntica a la del año pasado, pero este año hubo mucha diversidad en cuanto a la gente que vino de afuera”, señaló Benítez al realizar el balance de la competencia.

El organizador destacó especialmente la procedencia de los participantes. Una importante cantidad llegó desde Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que también hubo representantes de Rosario, Santa Fe, Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco, además de los visitantes internacionales.

Ocho categorías y un gran nivel deportivo

La competencia se desarrolló con carreras divididas por categorías y franjas etarias, además de la categoría Elite, que concentró a varios de los principales exponentes presentes en el evento.

Según explicó Benítez, fueron entre ocho y nueve categorías, con competencias de aproximadamente una hora, mientras que la categoría Elite contó con dos horas de carrera.

El organizador remarcó el nivel deportivo observado durante las dos jornadas y calificó el espectáculo como “excelente”.

La utilización del sector nuevo del autódromo permitió además concentrar la competencia en aproximadamente 2.000 metros del circuito, una decisión vinculada tanto con cuestiones logísticas como con la posibilidad de que el público pudiera seguir de cerca el desarrollo de las carreras.

Mastrangelo fue el mas rápido del dia sábado

ELITE / SUB 23

1° Roman Mastrangelo (Zr Competición)

2° Joaquín Moisés Duran (Chacinados El Pato)

3° Enzo Tallarico (Chacinados El Pato)

4° Jonatan Moyano (Murray SEC)

5° Theo Sequeira (Team Murray-CEC)

6° Máximo Sala (ZR Ciudad de Chivilcoy)

7° Sebastian Cianci (Ciudad de Pergamino)

8° German Broggi (Vanguardia)

9° Hugo Velazquez (Pescadería Concordia)

10° Eduardo Fritz (Saladillo Cicles)3

Agustín Fraysse se quedó con la Elite del domingo

En la jornada del domingo, la clasificación oficial de la categoría Elite/Sub 23 tuvo como ganador a Agustín Fraysse, del Team Murray-CEC de Mar del Plata.

El podio se completó con Lucas Cuafardini, de Chacinados El Pato, y Hugo Velázquez, representante de Pescadería Concordia de San Nicolás.

En la categoría Elite 2/Master A2, el triunfo quedó en manos del concordiense Gonzalo Ellero, seguido por Mariano Surt, también de Concordia, y Federico Savio, de Región Salto Grande.

Entre las Damas, la ganadora fue Agustina Fernández, de Córdoba, mientras que Agostina Fagnani, de Santa Fe, terminó segunda y Natalia Juricich, de Paraná, ocupó el tercer lugar. La concordiense Nadia Leyes finalizó sexta.

En Master B, el primer puesto fue para Carlos Anias, de Pergamino; en Master C, ganó Mariano Salmón, de CABA; en Master D, Daniel Rodríguez, de Mar del Plata; y en Master E, Ruben Bracco, de Chivilcoy.

Por su parte, en Promocionales, el triunfo correspondió a Renzo Barrionuevo, de La Plata.

El ciclismo también mueve al turismo

Más allá del aspecto deportivo, la competencia volvió a mostrar su capacidad para generar movimiento turístico durante un fin de semana.

Benítez explicó que una importante proporción de los participantes llega a Concordia en vehículos particulares, pero necesita alojamiento durante su estadía, utilizando hoteles, cabañas, posadas y departamentos.

“Realmente me dio mucha satisfacción ver que toda la parte externa estaba llena, todo ocupado. Eso es un aporte que hago a la ciudad, aunque sea minúsculo”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que el evento contribuye a movilizar distintos sectores vinculados al turismo y al consumo local.

“Yo vivo de la gente, vivo del turista, de la gente que trabaja y que consume. Indudablemente esto motoriza, aunque sea en algo mínimo, a la ciudad”, afirmó.

Una competencia que tendrá continuidad

El organizador confirmó que el Gran Premio Internacional Pescadería Concordia tendrá una nueva edición el próximo año.

Benítez explicó que la realización de las competencias depende también de la disponibilidad del Autódromo Ciudad de Concordia, ya que el escenario tiene como actividad principal el automovilismo. Sin embargo, destacó la posibilidad de utilizar sus instalaciones cuando el calendario lo permite.

Con diez ediciones realizadas, el Gran Premio se convirtió además en una de las propuestas que contribuyen al movimiento del ciclismo regional.

“Creo que estas cosas le dan un gran impulso al ciclismo”, sostuvo Benítez, quien destacó que alrededor de las competencias también se genera actividad comercial vinculada a la compra y renovación de bicicletas, indumentaria, zapatillas, anteojos y distintos elementos utilizados por los deportistas.

De esta manera, el Gran Premio Internacional “Pescadería Concordia” cerró su décima edición con cientos de ciclistas en pista, presencia de deportistas de distintos puntos del país y de países vecinos, y el objetivo de seguir creciendo como una propuesta deportiva capaz de generar también movimiento turístico y económico para Concordia.

Redaccion de 7Paginas