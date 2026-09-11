Más de 400 adultos mayores participaron de la tercera edición de “No me sueltes la mano”

Más de 400 adultos mayores participaron este jueves de la tercera edición de “No me sueltes la mano”, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, que busca promover espacios de encuentro, integración y participación para las personas mayores.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Convenciones de Concordia y contó con distintas actividades destinadas a compartir, reflexionar y celebrar junto a los adultos mayores de la ciudad.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la disertación “Envejecimiento en el siglo XXI”, a cargo de Graciela Mántaras, directora de Adultos Mayores de Entre Ríos, psicóloga y magíster en Psicogerontología.

Además, participaron integrantes del taller “Cumpliendo Sueños”, del Centro de Jubilados “La Bianca” y Ciudad Satélite, junto a las presentaciones de Mari Ferreyra y Tati Merele. La propuesta también incluyó sorteos y la presencia de un stand de enfermería del Hospital Ramón Carrillo.

Aniversario de la Casa de los Abuelos

La jornada tuvo además un significado especial porque coincidió con el 34° aniversario del Hogar Casa de los Abuelos “Gruta de Lourdes”.

Durante el acto, el párroco Cristian Arévalo dirigió unas palabras a los presentes y realizó una bendición con motivo de este nuevo aniversario, que también se extendió a todos quienes participaron del encuentro.

Del evento participaron la secretaria de Gobierno, Patricia Rodríguez; el secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide; el director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui; la directora de Discapacidad, Florencia Weiss; la responsable del Hogar Casa de los Abuelos “Gruta de Lourdes”, Margarita Cámara; la coordinadora del Hogar de Ancianos “Juana Sarriegui de Isthilart”, Andrea Chirino; el jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra; y la jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, Gladys Portugal.

También estuvieron presentes representantes del ámbito legislativo. La diputada provincial Carola Laner hizo entrega de la declaración de interés otorgada por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos, mientras que la concejal Verónica Del Boca entregó la declaración de interés cultural del Concejo Deliberante de Concordia.

Desde la Municipalidad destacaron la amplia convocatoria alcanzada por esta tercera edición y reafirmaron el compromiso de continuar promoviendo políticas públicas orientadas a un envejecimiento activo, saludable y con plena integración de las personas mayores en la comunidad.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas