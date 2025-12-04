Más de 400 chicos participaron durante el 2025 del club de robótica Concordia

Los niños desarrollaron habilidades relacionadas con el pensamiento lógico computacional y la robótica educativa; y otros, ampliaron sus conocimientos cumpliendo desafíos adaptados a cada nivel. Las clases se desarrollaron durante todo el año, en formato de talleres presenciales, en dos sedes: Coworking La Estación y Casa del Bicentenario en el barrio Víctor Oppel.

El Intendente Francisco Azcué señaló que “la educación es la herramienta más poderosa que tenemos para transformar por eso invertimos para que actividades como estas, sigan creciendo y llegando a más familias y chicos de Concordia. Del 2024 a la actualidad, se duplicó la cantidad de participantes y queremos seguir creciendo. Le agradecemos a las familias por ser parte y acompañar a sus hijos”.

“Queremos llevar herramientas y oportunidades a los vecinos porque el objetivo es llegar a mil empleos en la economía del conocimiento y estos chicos que hoy están terminando, van cimentando la base de un futuro que no está muy lejos” remarcó Azcué.

Por su parte, el Director de Innovación y Economía del Conocimiento, Pedro Kohn, destacó: “El gran objetivo que tenemos es que cuando ustedes terminen el secundario y elijan una carrera universitaria, trabajar o crear un emprendimiento, la ciudad está llena de oportunidades. Ahora ya saben lo que es la robótica, lo que es la programación, lo que es la lógica matemática, lo que es programar, es decir, saben un montón de cosas que les va a permitir tener un espectro más grande de lo que van a elegir cuando tengan que decidir”.

Andrea Solari, Jefa del Departamento Robótica afirmó que “el club crece gracias al acompañamiento de ustedes, de las familias. Este año tuvimos muy buenos resultados, participando activamente en diversos eventos de relevancia regional, nacional e internacional, consolidándose como un referente en el ámbito de la robótica educativa y vamos a seguir creciendo”.