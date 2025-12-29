Más de 400 milímetros de lluvia en tres semanas saturaron el suelo en Feliciano

El fenómeno climático generó una marcada saturación del suelo, que actualmente presenta una capacidad muy limitada de absorción. Esta condición provoca anegamientos en distintos sectores de la ciudad incluso con lluvias de baja intensidad, afectando calles y zonas residenciales.

Desde la Municipalidad informaron que, a raíz de las últimas precipitaciones, debieron asistir a más de 14 familias que sufrieron inundaciones internas, producto del colapso de desagües pluviales y cloacales. Además, se intervino en numerosos puntos de la ciudad donde se registraron calles anegadas, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua.

Especialistas explican que, cuando el suelo alcanza su nivel máximo de saturación, los poros ya no pueden retener más líquido, lo que agrava la situación y dificulta los trabajos de mantenimiento urbano. Esta problemática se ve acentuada por la frecuencia de las lluvias, que en las últimas semanas se repiten cada cuatro o cinco días.

Pese a este escenario, desde el municipio adelantaron que se proyecta continuar este lunes con tareas de limpieza de cunetas y la conexión de válvulas antirretorno en sectores de baja altura, aprovechando cada mejora en las condiciones climáticas.

Finalmente, las autoridades aseguraron que se continuará trabajando intensamente para mitigar los efectos de las lluvias y recordaron a los vecinos que se encuentra disponible el número de atención al vecino 3458 658009 para canalizar reclamos o solicitar asistencia.

Por Pedro Martínez