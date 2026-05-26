Más de 430 alumnos participaron del acto por el 25 de Mayo organizado por la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande

La propuesta reunió a más de 430 alumnos de instituciones educativas de los departamentos Concordia y Federación designadas por el Consejo General de Educación de Entre Ríos, quienes participaron de los izamientos junto a sus docentes, las autoridades de la Delegación Argentina, funcionarios provinciales y municipales, representantes del Ejército Argentino, la Banda Militar del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” y Fuerzas de Seguridad.

Formaron parte de los actos, alumnos de las escuelas N°22 “Madre Patria” y N°16 “Manuel Antequeda” en Camping La Tortuga Alegre; N°18 “Treinta y Tres Orientales” en Complejo Paraje Ascona; N°11 “Manuel Basavilbaso” en Península Soler; N°15 “José Rivera” en Camping Las Palmeras; N°51 “Felipe Gardel” en Camping SIATRASAG; N°70 “Eva Duarte” en Casa de Piedra (Puerto Luis); N°7 “Cabildo Abierto” en Hotel Ayuí; y N°8 “Madame Curie” en el ingreso al Perilago Salto Grande (Ruta Nacional 015).

Previo a las ceremonias, los estudiantes compartieron un chocolate patrio en el marco de las actividades organizadas con motivo de la conmemoración.

Estuvieron presentes, en representación de la Delegación Argentina, su presidente Emb. Alejandro Daneri y el vicepresidente Dr. Pedro Galimberti; el intendente de Concordia, Dr. Francisco Azcué; el presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Cr. Carlos Cuenca; el presidente de CAFESG, Sr. Carlos Cecco; y la concejal de Concordia, Lic. Silvina Ovelar.

La jornada fue transmitida en vivo a través de los canales oficiales de YouTube de la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande (https://www.youtube.com/@saltograndearg) y del Consejo General de Educación de Entre Ríos (https://www.youtube.com/@cge.entrerios).

Prensa CTM