Más de 50 emprendedores de Concordia se formaron en el segundo taller del «Programa Capacitar 2026»

El ecosistema emprendedor de Concordia continúa sumando herramientas para su consolidación y crecimiento. En las últimas horas, se llevó a cabo el segundo encuentro del Programa Capacitar 2026, una iniciativa pública y gratuita que en esta oportunidad dictó el Taller de Documentación Comercial.

El Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia lució colmado con más de 50 participantes, entre los que se destacaron emprendedores independientes, trabajadores de la economía social y vecinos interesados en dotar de mayor formalidad a sus proyectos productivos.

Herramientas para la formalización y las finanzas

Durante el taller se abordaron ejes clave para el ordenamiento de cualquier negocio en marcha, tales como la organización administrativa, la correcta definición de precios, la mejora de la organización financiera y estrategias orientadas a potenciar las ventas.

Esta línea de formación se inscribe dentro de las políticas públicas integradas en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, cuyo norte es el acompañamiento técnico a los generadores de autoempleo en la ciudad.

El director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, puso en valor la respuesta de la convocatoria:

“Desde el municipio entendemos que brindar herramientas concretas a los emprendedores es fundamental para fortalecer el desarrollo local. Ver el salón colmado demuestra que existe una gran necesidad de acceder a este tipo de propuestas y nos impulsa a seguir generando espacios gratuitos de formación”, expresó el funcionario.

Agenda: Lo que se viene en junio

Desde la organización confirmaron que el cronograma formativo continuará el próximo 17 de junio, fecha en la que se dictará el taller de «Marketing para Emprendedores». Las inscripciones correspondientes se habilitarán de forma digital en los días previos a través de los canales oficiales de comunicación del municipio.

Vías de contacto y asesoramiento

Para aquellos interesados en realizar consultas sobre el Programa Capacitar o conocer el abanico de asistencia para cooperativas y microemprendimientos, las oficinas de atención funcionan en:

Lugar: Centro Cívico de Concordia (Mitre y Pellegrini), Primer Piso.

Horario: Lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas