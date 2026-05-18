Mas de 600 atletas le dieron vida a una exitosa edición de los 21K del Lago

El entorno natural del Lago Salto Grande volvió a ser el escenario perfecto para una de las citas más esperadas del calendario atlético regional. Con una imponente convocatoria que alcanzó los 600 deportistas inscriptos, se disputó una nueva edición de la tradicional carrera “21K Lago Salto Grande”, consolidando al destino como un faro del turismo deportivo.

La competencia fue organizada por la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas (ACPC) y contó con el apoyo estratégico de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), organismo que puso a disposición sus predios y colaboró activamente en la logística y el despliegue de seguridad de la jornada.

La actividad comenzó temprano por la mañana en las inmediaciones del Hotel Ayuí. A las 8:30 horas se dio luz verde a los participantes de la distancia de 5K, mientras que cinco minutos más tarde hicieron lo propio los atletas de los 10K y la prueba reina de 21K, desafiando un circuito exigente pero ampliamente elogiado por sus vistas panorámicas.

“Estamos muy conformes con la prueba. Esta edición es una fiesta tremenda como hace mucho no se vivía; hay una gran cantidad de gente que acompañó la carrera”, expresó entusiasmado Javier del Castillo, organizador del evento y presidente de la ACPC.

Los grandes ganadores de la jornada

La competencia repartió importantes premios en efectivo para los podios de la distancia principal ($200.000 para el 1°, $150.000 para el 2° y $100.000 para el 3°) y distinguió a cerca de 250 corredores sumando todas las categorías por edades.

Los primeros lugares de la clasificación general quedaron conformados de la siguiente manera:

21K Masculino: 1° Julio Saroba (Uruguay)

21K Femenino: 1° Daniela Penoni (Chajarí)

10K Masculino: 1° Ignacio Balín

10K Femenino: 1° María Luz Ramírez

5K Masculino: 1° Gerónimo Corujo

5K Femenino: 1° Ximena Simeone

Deporte, turismo e impacto regional

Desde CODESAL remarcaron el fuerte impacto económico y promocional que generan estos eventos para Concordia y la región del norte entrerriano. El presidente de la corporación, Eduardo Cristina, felicitó a la organización por el éxito de la convocatoria y agradeció la confianza depositada nuevamente en sus predios.

“Estamos muy contentos porque distintas organizaciones deportivas, culturales y sociales eligen a CODESAL para realizar eventos que promueven el bienestar, el desarrollo económico y turístico de la región de Salto Grande”, subrayó Cristina. Cabe destacar que la Corporación funciona bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello, desde donde se impulsa una política de acompañamiento activo a las actividades que posicionen al perilago como un motor de desarrollo.

La jornada cerró al mediodía con un clima de camaradería, donde grupos de running, familias y amigos compartieron la entrega de premios al aire libre, coronando un domingo ideal para el atletismo regional.

Con informacion de prensa A.C.P.C

Redaccion de 7Paginas