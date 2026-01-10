7PAGINAS

Sábado 10 de enero de 2026
Más de 600 personas disfrutan las Acciones de Verano en Concordia

En el marco de la propuesta Acciones de Verano, impulsada por el Consejo General de Educación (CGE), comenzaron las actividades en el Centro de Educación Física (CEF) Nº 4 de Concordia, con la participación de más de 600 niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Redacción 7Paginas

Las actividades se desarrollan en el predio del CEF 4, ubicado en el Polideportivo Concordia, y tienen como objetivo promover la enseñanza de la natación, las actividades de vida en la naturaleza y la recreación, garantizando el acceso igualitario a prácticas deportivas y recreativas durante el período estival.

Este espacio constituye un verdadero polo educativo y deportivo para la ciudad, ya que además alberga el Profesorado de Educación Física, un gimnasio, la Escuela Secundaria Borges, la pista de atletismo y la planta de campamento, consolidándose como un punto de referencia para la comunidad.

El inicio de las Acciones de Verano contó con la presencia del rector del CEF 4, Alberto Pissaco, y del director departamental de Escuelas, José Ferrari. Las propuestas se desarrollan con el acompañamiento de la supervisora Alexia Lovatto y un equipo de 25 docentes designados por concurso. También se destacó el importante aporte de la Asociación Cooperadora de la institución, que colabora activamente en el funcionamiento y puesta en marcha de las actividades.

En cuanto a las propuestas, el Recreativo de Verano está destinado a niños y niñas de 4 a 14 años y se lleva adelante de 9:30 a 12 horas. Por la tarde, de 12:30 a 15, se dictan clases de natación para mayores de 14 años, adolescentes, jóvenes y adultos. Además, desde las 9 de la mañana funcionan dos grupos de beach vóley para estudiantes de 12 a 19 años, que trabajan en simultáneo con el espacio recreativo.

Al respecto, la directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, resaltó la importancia de estas iniciativas y subrayó que “las Acciones de Verano son una política de Estado del CGE”, ya que permiten garantizar igualdad de oportunidades y el acceso a actividades educativas, deportivas y recreativas para personas de todas las edades, fortaleciendo el derecho al deporte y a la educación en la comunidad entrerriana.