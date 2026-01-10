Más de 600 personas disfrutan las Acciones de Verano en Concordia

Las actividades se desarrollan en el predio del CEF 4, ubicado en el Polideportivo Concordia, y tienen como objetivo promover la enseñanza de la natación, las actividades de vida en la naturaleza y la recreación, garantizando el acceso igualitario a prácticas deportivas y recreativas durante el período estival.

Este espacio constituye un verdadero polo educativo y deportivo para la ciudad, ya que además alberga el Profesorado de Educación Física, un gimnasio, la Escuela Secundaria Borges, la pista de atletismo y la planta de campamento, consolidándose como un punto de referencia para la comunidad.

El inicio de las Acciones de Verano contó con la presencia del rector del CEF 4, Alberto Pissaco, y del director departamental de Escuelas, José Ferrari. Las propuestas se desarrollan con el acompañamiento de la supervisora Alexia Lovatto y un equipo de 25 docentes designados por concurso. También se destacó el importante aporte de la Asociación Cooperadora de la institución, que colabora activamente en el funcionamiento y puesta en marcha de las actividades.

En cuanto a las propuestas, el Recreativo de Verano está destinado a niños y niñas de 4 a 14 años y se lleva adelante de 9:30 a 12 horas. Por la tarde, de 12:30 a 15, se dictan clases de natación para mayores de 14 años, adolescentes, jóvenes y adultos. Además, desde las 9 de la mañana funcionan dos grupos de beach vóley para estudiantes de 12 a 19 años, que trabajan en simultáneo con el espacio recreativo.

Al respecto, la directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, resaltó la importancia de estas iniciativas y subrayó que “las Acciones de Verano son una política de Estado del CGE”, ya que permiten garantizar igualdad de oportunidades y el acceso a actividades educativas, deportivas y recreativas para personas de todas las edades, fortaleciendo el derecho al deporte y a la educación en la comunidad entrerriana.