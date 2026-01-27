7PAGINAS

Martes 27 de enero de 2026
Más de 70 equipos participarán del Torneo Internacional de Fútbol de Veteranos en Federación

La ciudad de Federación se prepara para recibir a una verdadera multitud deportiva con la realización del Torneo Internacional de Fútbol de Veteranos, que tendrá lugar los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, y contará con la participación de más de 70 equipos provenientes de distintos puntos del país y de Latinoamérica.
Redacción 7Paginas

En ese marco, el presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, junto al director de Deportes, César García, recibió este martes a autoridades de la Liga Federaense de Fútbol, con el objetivo de avanzar en la organización y coordinar detalles logísticos del importante evento deportivo.

Según lo informado a 7Paginas, del encuentro participaron el presidente de la Liga, Ramón Briozzi, y los dirigentes Stella Batalla, Jorge Mover y Susana Salazar, quienes destacaron el crecimiento del torneo y la relevancia que ha adquirido a nivel regional e internacional.

Desde la organización remarcaron que el certamen no solo tendrá un fuerte impacto deportivo, sino también turístico y económico para la ciudad, ya que se espera la llegada de delegaciones de diversas provincias argentinas y de varios países de Latinoamérica, lo que implicará una importante ocupación hotelera y movimiento comercial.

Además, se confirmó la presencia de reconocidos futbolistas de destacada trayectoria tanto en el ámbito nacional como internacional, lo que jerarquiza aún más al torneo y genera gran expectativa entre los aficionados.

De esta manera, Federación continúa consolidándose como sede de eventos deportivos de relevancia, combinando deporte, turismo y desarrollo local.