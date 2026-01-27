Más de 70 equipos participarán del Torneo Internacional de Fútbol de Veteranos en Federación

En ese marco, el presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, junto al director de Deportes, César García, recibió este martes a autoridades de la Liga Federaense de Fútbol, con el objetivo de avanzar en la organización y coordinar detalles logísticos del importante evento deportivo.

Según lo informado a 7Paginas, del encuentro participaron el presidente de la Liga, Ramón Briozzi, y los dirigentes Stella Batalla, Jorge Mover y Susana Salazar, quienes destacaron el crecimiento del torneo y la relevancia que ha adquirido a nivel regional e internacional.

Desde la organización remarcaron que el certamen no solo tendrá un fuerte impacto deportivo, sino también turístico y económico para la ciudad, ya que se espera la llegada de delegaciones de diversas provincias argentinas y de varios países de Latinoamérica, lo que implicará una importante ocupación hotelera y movimiento comercial.

Además, se confirmó la presencia de reconocidos futbolistas de destacada trayectoria tanto en el ámbito nacional como internacional, lo que jerarquiza aún más al torneo y genera gran expectativa entre los aficionados.

De esta manera, Federación continúa consolidándose como sede de eventos deportivos de relevancia, combinando deporte, turismo y desarrollo local.