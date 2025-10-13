7PAGINAS

Domingo 12 de octubre de 2025
Más de 70 jóvenes rindieron en Concordia el examen de ingreso a la Armada Argentina

Este fin de semana, la sede de la Armada Argentina en Concordia llevó adelante las jornadas de evaluación para el ingreso a la fuerza, con una notable participación de más de 70 aspirantes provenientes de distintos puntos de Entre Ríos, Concordia y del sur de Corrientes.
Redacción 7Paginas

Los exámenes se desarrollaron entre el sábado y el domingo en las instalaciones del salón CIRSE, donde los jóvenes realizaron las pruebas correspondientes para acceder a las carreras de suboficiales y oficiales de la Armada.

Desde la institución destacaron el entusiasmo y la vocación de servicio de los postulantes, subrayando que esta oportunidad representa “un importante paso en el proyecto de vida de quienes buscan una formación profesional y una carrera dentro de las Fuerzas Armadas”.

Asimismo, recordaron que quienes deseen obtener más información o iniciar el proceso de inscripción pueden acercarse a la sede de la Armada Argentina en Concordia, ubicada en la intersección de calles Salta y Pellegrini.

Redacción de 7Paginas