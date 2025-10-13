Más de 70 jóvenes rindieron en Concordia el examen de ingreso a la Armada Argentina

Los exámenes se desarrollaron entre el sábado y el domingo en las instalaciones del salón CIRSE, donde los jóvenes realizaron las pruebas correspondientes para acceder a las carreras de suboficiales y oficiales de la Armada.

Desde la institución destacaron el entusiasmo y la vocación de servicio de los postulantes, subrayando que esta oportunidad representa “un importante paso en el proyecto de vida de quienes buscan una formación profesional y una carrera dentro de las Fuerzas Armadas”.

Asimismo, recordaron que quienes deseen obtener más información o iniciar el proceso de inscripción pueden acercarse a la sede de la Armada Argentina en Concordia, ubicada en la intersección de calles Salta y Pellegrini.

Redacción de 7Paginas