Más de mil docentes participaron de una jornada pedagógica impulsada por el Municipio de Concordia

La actividad tuvo como principal expositor al Dr. Hernán Aldana, reconocido especialista en neurociencias aplicadas a la educación, quien desarrolló una conferencia centrada en temas clave como el aprendizaje, la atención, la memoria, la motivación y diversas estrategias pedagógicas destinadas a fortalecer las prácticas de enseñanza en las aulas.

Durante la apertura del encuentro, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia de generar espacios de capacitación para los educadores y remarcó el valor del trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y el sector privado.

“La educación es un pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad. Desde nuestra gestión impulsamos distintas acciones porque entendemos que la formación de quienes enseñan constituye una de las mejores inversiones que una comunidad puede realizar”, expresó el jefe comunal.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Carlos Gatto, sostuvo que este tipo de iniciativas permiten a los docentes incorporar nuevas herramientas para aplicar en sus prácticas diarias y valoró la posibilidad de compartir una instancia de aprendizaje junto a uno de los principales referentes nacionales en neuroeducación.

Un referente en neurociencias

El Dr. Hernán Aldana es licenciado y doctor en Biología por la Universidad de Buenos Aires, especialista en neurociencias e investigador con una extensa trayectoria científica y académica. Además de haberse desempeñado durante diez años como decano de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias de la Salud de la Universidad de Belgrano, desde hace más de quince años dedica gran parte de su labor a la capacitación de docentes de todos los niveles educativos.

Su trabajo busca acercar los aportes de las neurociencias al ámbito escolar, promoviendo estrategias que favorezcan aprendizajes más significativos y eficaces.

Trabajo articulado

Desde el municipio destacaron a 7Paginas, que la jornada fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Dirección Departamental de Escuelas y el acompañamiento de la empresa NEXON y la Iglesia “Jesús te Ama”.

La convocatoria, que superó el millar de participantes, reflejó el interés de los docentes por acceder a instancias de actualización profesional y reafirmó el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de la educación como herramienta de desarrollo para Concordia y la región.