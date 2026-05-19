Más de mil vecinos de la zona noroeste de Concordia realizan el curso para la licencia de conducir

En una fuerte apuesta por acercar los servicios del Estado local a los barrios, la Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Concordia, desplegó un masivo operativo en el sector noroeste de la ciudad. El objetivo principal es permitir que los residentes de la zona puedan realizar el curso obligatorio para obtener la licencia de conducir sin necesidad de trasladarse al centro.

Según supo 7Paginas, las actividades de capacitación se están llevando a cabo en las instalaciones de la Iglesia Nueva Vida. La respuesta de la comunidad superó todas las expectativas: en la primera jornada se registró la participación de más de mil inscriptos, quienes asistieron a las clases dictadas por el equipo de Educación Vial.

Emanuel Galli, director del área de Tránsito y Transporte, se mostró sumamente conforme con la repercusión del programa y explicó el origen de la iniciativa:

“Esto surgió como una forma de acercar la repartición a uno de los sectores más alejados de Concordia y de esta manera los vecinos no tengan que trasladarse hasta la zona céntrica a realizar el trámite. Estamos muy satisfechos por la respuesta que tuvimos en la comunidad”.

El funcionario precisó que el cronograma continuará este miércoles 20 de mayo con la instancia de los exámenes teóricos y prácticos. Asimismo, recordó que los cupos para esta fecha ya se encuentran completamente cerrados debido a la alta demanda.

Operativo SUBE: Actualización y beneficios

Aprovechando la gran concurrencia de vecinos, este miércoles, en el horario de 9:00 a 13:00 horas, se acoplará un operativo especial en el mismo predio de la Iglesia Nueva Vida para realizar trámites de actualización y extensión de beneficios de la tarjeta SUBE.

Los interesados deberán presentarse con la siguiente documentación según corresponda:

Estudiantes (Primarios, Secundarios y Terciarios): Concurrir con DNI, tarjeta SUBE y certificado de alumno regular firmado por la institución educativa.

Docentes: Concurrir con DNI, tarjeta SUBE y constancia expedida por la Dirección Departamental de Escuelas.

Personas con Discapacidad: Concurrir con DNI y fotocopia del certificado de discapacidad.

Importante: Aquellos vecinos que no posean la tarjeta SUBE y deseen obtener una nueva por primera vez, deberán presentarse únicamente con una fotocopia de su DNI.