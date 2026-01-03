Más detenidos por la violenta pelea entre grupos en barrio Los Pájaros

Según se informó a 7Paginas, el episodio que dio origen a la causa ocurrió el 1 de enero, cuando varios masculinos habrían provocado lesiones leves a otro vecino del barrio. A partir de ese hecho, se iniciaron tareas investigativas que derivaron en la intervención del Juzgado de Garantías local, desde donde se libraron órdenes de allanamiento.

Los procedimientos se llevaron a cabo durante la mañana de este sábado, comenzando alrededor de las 7 y extendiéndose hasta las 10:30. Como resultado, el operativo fue calificado como positivo, ya que se logró el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera y se dio cumplimiento a dos pedidos de Captura y Detención sobre dos masculinos, quienes serían los presuntos autores del hecho investigado.

Además, durante los allanamientos fueron aprehendidas otras dos personas —un hombre y una mujer— por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Cabe recordar que el conflicto tuvo su punto más crítico el pasado miércoles 31 de diciembre, cerca de las 14 horas, cuando personal policial fue comisionado a calle Italia, entre Gualeguay y Villaguay, en la zona oeste de la ciudad, a raíz de una violenta pelea entre grupos. El enfrentamiento se habría originado tras el presunto robo de una motocicleta en el barrio Los Pájaros.

De acuerdo a la información recabada, el damnificado por el robo habría identificado al presunto autor y, junto a un grupo de personas, se dirigió hasta el lugar para reclamarle por el rodado. Por causas que aún se investigan, la situación derivó en una feroz gresca en la vía pública.

Durante el enfrentamiento, el propietario del lugar, identificado como Vicente Ramat, resultó herido con un arma blanca en la zona lumbar. En tanto, un joven de 20 años que integraba el grupo que fue a reclamar por la motocicleta sufrió una grave herida de arma blanca en el tórax izquierdo, con compromiso cardíaco, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el hospital Delicia Concepción Masvernat, donde permanece internado en estado grave.

En medio del tumulto también se registraron disparos de arma de fuego, +aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas por esa circunstancia.

El hecho fue puesto en conocimiento de la fiscal Daniela Montangie, quien oportunamente dispuso la aprehensión momentánea de Vicente Ismael Ramat, mientras continúan las diligencias judiciales para esclarecer por completo el violento episodio y determinar las responsabilidades penales correspondientes.