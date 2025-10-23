Más empleo y crecimiento: Dulcemanía inauguró una nueva sucursal en Concordia

El acto contó con la presencia del intendente Francisco Azcué, quien celebró la apertura y destacó el rol fundamental del sector privado en la creación de empleo genuino. “Venimos a acompañarlos y decirles que cuentan con todo nuestro apoyo. Acá se nota que hay mucho esfuerzo, trabajo y, sobre todo, una apuesta por nuestra ciudad”, expresó el jefe comunal.

Azcué remarcó que desde su gestión se vienen impulsando políticas públicas que fomentan la llegada de nuevas inversiones y el crecimiento de las empresas locales. “Ellos son los protagonistas del desarrollo. Los que apuestan, arriesgan y generan oportunidades. Nuestro deber es construir un entorno favorable para la inversión, el crecimiento productivo y económico de Concordia”, afirmó.

Por su parte, Leonardo Kloster, propietario de Dulcemanía, agradeció el acompañamiento del municipio y se mostró emocionado por este nuevo logro empresarial. “Estamos cansados pero muy orgullosos de dar este paso. Fueron muchos meses de trabajo junto al equipo y la familia, pero hoy sentimos una enorme satisfacción y grandes expectativas con esta nueva sucursal”, expresó.

Cabe mencionar que desde su fundación en 2013, Dulcemanía se ha consolidado como una empresa mayorista y minorista líder en la venta de artículos para kioscos, maxikioscos, autoservicios, minimercados, drugstores y público en general. Con esta nueva apertura, la firma amplía su presencia en Concordia, donde ya cuenta con locales en la rotonda de Villa Adela (Avenida Presidente Perón 2800) y en Avenida Tavella 2745.

La expansión de Dulcemanía no solo representa una apuesta empresarial en tiempos de desafíos económicos, sino también un aporte concreto al empleo y al desarrollo productivo local, reforzando la confianza en Concordia como ciudad de oportunidades.

Redacción de 7Paginas – Concordia