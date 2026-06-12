Más familias de Concordia acceden al programa de huertas agroecológicas integradas

Se trató del segundo encuentro del ciclo de capacitaciones que impulsa la Secretaría de Desarrollo Productivo y tuvo un marcado enfoque educativo, abordando contenidos vinculados a las huertas de otoño-invierno, la alimentación saludable y el cuidado del ambiente.

El secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, destacó que “cuando trabajamos junto a las escuelas, los centros de salud y las familias, logramos que las huertas se conviertan en espacios de aprendizaje, encuentro y crecimiento para toda la comunidad”.

Asimismo, remarcó que el programa busca “brindar herramientas técnicas y formativas que permitan a las personas capacitarse, generar oportunidades laborales e incluso impulsar emprendimientos propios vinculados a la producción agroecológica”.

Durante la jornada se compartieron conocimientos sobre cultivos de temporada, prácticas de producción agroecológica y la importancia de incorporar hábitos saludables desde edades tempranas, fomentando la participación activa de toda la comunidad.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo remarcaron que estas acciones continúan desarrollándose en distintos barrios de la ciudad, acercando capacitaciones y acompañamiento técnico a las familias interesadas en producir sus propios alimentos y fortalecer proyectos productivos de base comunitaria.

El próximo encuentro se realizará en el barrio Nueva Esperanza, donde vecinos podrán participar de una nueva jornada de formación e intercambio de experiencias vinculadas a las huertas familiares.

El Programa de Huertas Agroecológicas Integradas para la Comunidad se desarrolla en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, impulsando acciones que fortalecen la participación comunitaria, el desarrollo social y el crecimiento de los distintos barrios de Concordia.