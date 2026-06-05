7PAGINAS

Viernes 5 de junio de 2026
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Más fútbol femenino

Desde la Liga Concordiense de Fútbol se programó la cuarta fecha del Fútbol Femenino.  En Primera habrá un adelanto el sábado y los otros tres partidos se jugarán el domingo, siempre y cuando el tiempo lo permita dado que el pronóstico indica lluvia para el fin de semana.
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Redacción 7Paginas

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PROGRAMACIÓN FECHA 4 – TORNEO FEMENINO 2026

PRIMERA DIVISIÓN

SÁBADO 6 DE JUNIO

13:00hs –1ª Unión vs Estudiantes

DOMINGO 7 DE JUNIO

CANCHA DE CLUB LA BIANCA

18:00hs – 1ª Constitución vs La Bianca

CANCHA PRINCIPAL DE CLUB EL OLIMPO

15:45hs – 1ª El Olimpo vs Nebel

CANCHA PRINCIPAL DE CLUB SANTA MARÍA DE ORO

10:15hs – 1ª Ferrocarril vs Santa María

VIERNES 5 DE JUNIO

CANCHA DE CLUB LA BIANCA

19:30hs – SUB 16: Constitución vs La Bianca

SÁBADO 6 DE JUNIO

CANCHA SINTETICO DE CLUB COMUNICACIONES

10:00hs – SUB 10: Ferrocarril vs Estudiantes (Actualizado)

CANCHA PRINCIPAL DE CLUB UNIÓN

10:00hs – SUB 16: Mons. Rosch vs Santa María (blanco)

11:30hs – SUB 16: Unión vs Santa María (azul)

CANCHA PRINCIPAL DE CLUB EL OLIMPO

15:45hs – SUB 16: El Olimpo vs Nebel

CANCHA N°1 DE SANTA MARÍA DE ORO

18:00hs – SUB 12: Mons. Rosch vs Santa María

CANCHA N°1 DE CLUB OLIMPO

14:30hs – SUB 12: El Olimpo vs Nebel

CANCHA SINTETICO DE CLUB COMUNICACIONES

11:00hs – SUB 10: Mons. Rosch vs La Bianca (Actualizado)

LIBRE: Sub 12 La Bianca.

En la imagen: Las chica de El Olimpo, que son líderes del torneo.

Por Edgardo Perafan