Más fútbol femenino

PROGRAMACIÓN FECHA 4 – TORNEO FEMENINO 2026
PRIMERA DIVISIÓN
SÁBADO 6 DE JUNIO
13:00hs –1ª Unión vs Estudiantes
DOMINGO 7 DE JUNIO
CANCHA DE CLUB LA BIANCA
18:00hs – 1ª Constitución vs La Bianca
CANCHA PRINCIPAL DE CLUB EL OLIMPO
15:45hs – 1ª El Olimpo vs Nebel
CANCHA PRINCIPAL DE CLUB SANTA MARÍA DE ORO
10:15hs – 1ª Ferrocarril vs Santa María
VIERNES 5 DE JUNIO
CANCHA DE CLUB LA BIANCA
19:30hs – SUB 16: Constitución vs La Bianca
SÁBADO 6 DE JUNIO
CANCHA SINTETICO DE CLUB COMUNICACIONES
10:00hs – SUB 10: Ferrocarril vs Estudiantes (Actualizado)
CANCHA PRINCIPAL DE CLUB UNIÓN
10:00hs – SUB 16: Mons. Rosch vs Santa María (blanco)
11:30hs – SUB 16: Unión vs Santa María (azul)
CANCHA PRINCIPAL DE CLUB EL OLIMPO
15:45hs – SUB 16: El Olimpo vs Nebel
CANCHA N°1 DE SANTA MARÍA DE ORO
18:00hs – SUB 12: Mons. Rosch vs Santa María
CANCHA N°1 DE CLUB OLIMPO
14:30hs – SUB 12: El Olimpo vs Nebel
CANCHA SINTETICO DE CLUB COMUNICACIONES
11:00hs – SUB 10: Mons. Rosch vs La Bianca (Actualizado)
LIBRE: Sub 12 La Bianca.
En la imagen: Las chica de El Olimpo, que son líderes del torneo.
Por Edgardo Perafan