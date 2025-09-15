Mas imágenes de la vaca paseandera que recorrió un sector del centro de Concordia, entró a un comercio y generó caos en el tránsito

El curioso episodio comenzó cerca de las 9 de la mañana, cuando el animal fue visto circulando en contramano por calle Las Heras, generando momentos de sorpresa y hasta pánico entre los automovilistas que debieron esquivarla en medio del tránsito.

La situación alcanzó su punto más llamativo cuando la vaca decidió ingresar a una librería ubicada en 25 de Mayo y Las Heras, causando desconcierto entre los dueños del local y los clientes que se encontraban en su interior.

Escenas virales y preocupación en el tránsito

El hecho no pasó desapercibido para los transeúntes, muchos de los cuales registraron la escena con sus celulares y compartieron las imágenes en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron.

Sin embargo, la travesía del animal también generó preocupación: la vaca llegó a cruzar la transitada avenida San Lorenzo, obligando a conductores a maniobrar con cautela para evitar accidentes.

Finalmente, la situación fue controlada cuando un vecino voluntario logró guiar al animal hacia la zona donde funcionan los bomberos zapadores de la Policía, poniendo fin a la llamativa aventura de la ya bautizada por muchos como “la vaca paseandera”.