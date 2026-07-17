Más mano de obra calificada en Concordia: se realizó una nueva capacitación en armado de muebles de tablero

Con una importante participación de vecinos, la Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo, llevó adelante una nueva capacitación en Armado de Muebles de Tablero, una iniciativa destinada a fortalecer la formación en oficios y ampliar las posibilidades de inserción laboral de los participantes.

La actividad formó parte de las políticas de capacitación que impulsa el municipio con el objetivo de generar más oportunidades de empleo y promover el desarrollo del capital humano en la ciudad.

La capacitación estuvo a cargo de Martín Coduri, profesional con más de 23 años de experiencia en el diseño y fabricación de mobiliario.

Durante la jornada, los asistentes recibieron conocimientos teóricos y prácticos sobre el armado de muebles, el uso correcto de herramientas y las principales técnicas vinculadas a este oficio, pudiendo además realizar prácticas para afianzar lo aprendido.

El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, valoró la amplia convocatoria y destacó el interés que existe en la comunidad por este tipo de propuestas.

«La gran convocatoria demuestra el interés que existe por este tipo de capacitaciones. Desde la Municipalidad seguimos generando espacios de formación que brindan herramientas concretas para mejorar las posibilidades de empleo y acompañar a quienes buscan emprender o incorporarse al mercado laboral», expresó.

Además, remarcó que el municipio continuará promoviendo nuevas instancias de formación.

«Seguiremos impulsando propuestas vinculadas a los oficios porque entendemos que la capacitación permanente es una herramienta fundamental para el desarrollo del capital humano y el crecimiento de Concordia», sostuvo.

Desde la Dirección de Empleo también agradecieron la colaboración de la empresa Bourlot Materiales, que aportó los materiales e insumos necesarios para el desarrollo del curso.

Ese acompañamiento permitió que los participantes pudieran realizar las prácticas previstas y fortalecer los conocimientos adquiridos durante la capacitación.

Según se dijo a 7Paginas, el curso se desarrolló en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo Camino hacia el Bicentenario, impulsado por la Municipalidad de Concordia.

La iniciativa busca promover la capacitación en oficios, fortalecer el empleo, desarrollar el capital humano y generar una mayor articulación entre el Estado municipal y los distintos actores del entramado productivo local, con el propósito de ampliar las oportunidades laborales y acompañar el crecimiento económico de la ciudad.