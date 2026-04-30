Más seguridad para Federación: instalarán lectores de patentes en los accesos a la ciudad

En un paso significativo para la modernización de los controles de seguridad, la Jefatura Departamental Federación recibió equipamiento tecnológico de avanzada que será destinado a los puntos estratégicos de ingreso a la ciudad.

Según informaron autoridades policiales a 7Paginas, se trata de dos cámaras lectoras de patentes (LPR) con sus correspondientes unidades de procesamiento. Esta adquisición fue posible gracias a las gestiones conjuntas realizadas entre la Policía, la Asociación de Productores Rurales de Federación y la delegación argentina de la CTM Salto Grande, organismo que realizó la entrega de los dispositivos.

Tecnología al servicio de la prevención

La instalación de estos lectores de patentes representa una herramienta fundamental para la labor preventiva y el combate del delito. El sistema permite:

Identificación automática: Registro en tiempo real de cada dominio que circula por los accesos.

Alertas inmediatas: Detección de vehículos que posean pedido de secuestro o estén vinculados a hechos ilícitos.

Base de datos: Generación de un historial de movimientos que facilita las tareas investigativas de la Justicia y la Policía.

Desde la Jefatura destacaron a 7Paginas, que estos elementos «son de suma importancia para la labor diaria», ya que suman tecnología de punta para reforzar la seguridad de todos los vecinos y de quienes visitan la ciudad. Con esta implementación, Federación se alinea con los estándares de seguridad vial y ciudadana que se vienen aplicando en las principales ciudades de la provincia.