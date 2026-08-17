Más viajeros pero menor gasto: el balance del fin de semana largo con destinos entrerrianos destacados

El fin de semana largo conmemorativo del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín dejó un balance positivo en términos de movilidad en todo el país, aunque marcado por un consumo prudente.

Un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) precisó que se desplazaron 1.074.171 personas, generando un impacto económico directo de $245.907 millones.

El flujo de turistas significó un incremento del 24,2% respecto del mismo período de 2023.

Sin embargo, la estadía promedio cayó a 2 días y el gasto promedio diario por persona fue de $114.464, lo que representó una disminución real del 13,2% interanual.

El escenario confirmó la consolidación de viajes cortos, decisiones de último momento y un gasto más selectivo durante 2026.

La performance de Entre Ríos y sus atractivos

La provincia de Entre Ríos registró un movimiento continuo gracias a sus parques termales, las escapadas de cercanía, el enoturismo y una oferta de eventos repartida en los distintos corredores del territorio:

Ocupación destacada: Villa Elisa (con alrededor de 3.500 camas) estuvo en un 86% de ocupación hotelera, mientras que Federación (con casi 13.000 camas) llegó a un 65%. Ciudades como Concordia, Paraná, Colón, Gualeguaychú, La Paz, Victoria, San José y Concepción del Uruguay también registraron un constante flujo de visitantes.

Alta demanda de pasajes: Los servicios de ómnibus desde Buenos Aires y Córdoba agotaron sus plazas regulares, obligando a incorporar unidades de refuerzo hacia la provincia.

Diversidad de propuestas: En Concordia se destacaron los recorridos históricos, circuitos ferroviarios y actividades en el Castillo San Carlos. En tanto, Paraná albergó la feria Paraná Lee, Pueblo Belgrano celebró el Festival de Carnes, y localidades como Colón y San José integraron termas con visitas a bodegas y viñedos.

Redaccion de 7Paginas