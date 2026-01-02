Más víctimas: falleció la mujer embarazada que se accidentó en zona de Gualeguaychu

Pasadas las 13 de este viernes, falleció en el hospital Centenario de Gualeguaychú la mujer embarazada que protagonizara el siniestro en el kilómetro 31 de la ruta internacional 136, entre Gualeguaychú y Fray Bentos.

El siniestro fue un choque frontal entre una camioneta Kia conducida por una mujer de 48 años con domicilio en Fray Bentos, y un Chevrolet Cruze que conducía un hombre de 40 años domiciliado en Rosario (quien falleció de inmediato), donde también viajaban su mujer de 39, embarazada, y un niño de 2 años.

La mujer, como el niño, fueron trasladados de urgencia al hospital Centenario. Allí, a la mujer le extrajeron el bebé e intentarlo salvarlo, pero fallecieron la mamá y el neonato.

Sobre el hecho

Por las primeras investigaciones, los rosarinos viajaban hacia el Uruguay, mientras que la mujer fraybentina ingresaba a la Argentina. El auto uruguayo invadió el carril por causas que se tratan de establecer. La camioneta iba a 110 kilómetros de velocidad, y la conductora habría intentado evitar un pozo con agua en medio de la lluvia de esa hora, aproximadamente las 9,30 de la mañana de este viernes.

Las victimas

El conductor rosarino fue identificado como Germán Perrone, y la conductora uruguaya como Alicia Carina Bruno Ottonelli, domiciliada en Fray Bentos.

Con información de Radio Máxima

La mujer embarazada fue identifcada como Sabrina Judith Onyskin. El niño Fausto Perrone Onyskin, de 2 años, quedó internado en la Sala de Pediatría Internación del hospital Centenario, al cuidado del COPNAF.