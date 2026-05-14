Masetto, la docente que denunció los nombramientos políticos de cocineras y ordenanzas, fue designada vocal del CGE

La decisión fue oficializada luego de que el gobernador Frigerio aceptara las renuncias de los vocales Elsa Chapuis y Santiago Laumann, este último alejado del organismo por diferencias con el actual presidente del CGE, Carlos Cuenca.

Para cubrir las vacantes y garantizar la continuidad institucional, el Ejecutivo provincial resolvió designar como nuevos vocales del organismo a los profesores Damián Schmidt y Mónica Masetto, mediante resoluciones ad referéndum del acuerdo del Honorable Senado.

Masetto, oriunda de Chajarí, posee 25 años de trayectoria docente en los niveles primario y secundario. Además, fue directora departamental de Escuelas de Federación entre 2018 y 2022 y recientemente se desempeñó como vocal del Jurado de Concursos del CGE.

Sin embargo, su nombre tomó fuerte repercusión pública cuando, siendo directora departamental de Educación de Federación, realizó declaraciones que generaron un fuerte malestar político dentro del gobierno provincial.

“Los puestos laborales de ordenanza son políticos y también algunos puestos de cocineros. Nos dan la posibilidad de elegir entre los compañeros militantes”, había afirmado Masetto en una entrevista al referirse al mecanismo de designación de auxiliares en las escuelas del departamento Federación.

Aquellas expresiones desataron una fuerte controversia y derivaron posteriormente en su salida del cargo. En ese momento, la propia funcionaria reconoció públicamente que le habían pedido la renuncia luego de sus declaraciones.

“No les gustaron las declaraciones que hice, pero expresé la verdad y no voy a salir a decir una mentira a la sociedad”, sostuvo entonces en declaraciones periodísticas.

Lejos de retractarse, Masetto aseguró que no consideraba grave lo que había dicho y remarcó que existían “designaciones políticas” en determinados cargos escolares, algo que —según afirmó— era conocido dentro del sistema educativo.

“Creo que esto fue una operación política. Después de la legislativa iba a haber cambios y yo estaba preparada para esto”, señaló en aquel momento.

Ahora, años después de aquella polémica, el gobierno provincial vuelve a darle un lugar de relevancia dentro del máximo organismo educativo de Entre Ríos.

En paralelo, desde el Ejecutivo indicaron que la renovación de las vocalías apunta a fortalecer la gestión pedagógica y administrativa del sistema educativo provincial, en el marco de una nueva etapa de reorganización institucional dentro del CGE.

Redaccion de 7Paginas