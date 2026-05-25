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Lunes 25 de mayo de 2026
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Masiva celebración del 25 de Mayo en Gualeguaychú: el fuerte rechazo de los vecinos a un intento de discordia

La celebración del 25 de Mayo en la ciudad de Gualeguaychú se transformó en uno de los acontecimientos populares más importantes y masivos del último tiempo en la provincia de Entre Ríos. Con la presencia de miles de familias, escuelas, agrupaciones tradicionalistas y un imponente despliegue de más de 2.000 bailarines en el Gran Pericón Nacional, el festejo patrio exhibió un marco cívico imponente.
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Redacción 7Paginas

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Sin embargo, la jornada también dejó un fuerte mensaje político y social. Durante el acto central encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, una pequeña veintena de dirigentes gremiales intentó interrumpir y tensionar el desarrollo de la ceremonia institucional. La respuesta del público ante esta maniobra fue unánime e inmediata.

El rechazo ciudadano a la confrontación

Lejos de encontrar eco o adhesión entre los asistentes, el intento de escrache quedó completamente aislado. La enorme mayoría de los vecinos presentes reaccionó de manera espontánea con aplausos y cánticos, exigiendo respeto por la celebración y respaldando la institucionalidad del acto.

La contundencia de la escena reflejó que las miles de familias entrerrianas que se dieron cita en el lugar no estaban dispuestas a permitir que una fecha de unión patria se convirtiera en un escenario de disputas sectoriales o agresiones políticas.

Un hecho político basado en el respeto

Los cronistas y analistas coincidieron en que el verdadero dato político de la jornada no fue la protesta en sí, sino la firme postura de la ciudadanía organizada en defensa de la paz social. Los vecinos reclamaron que la fiesta, concebida por y para los entrerrianos, mantuviera su esencia de encuentro y cordialidad.

La jornada concluyó dejando en claro que, si bien la convivencia democrática ampara y garantiza el derecho al reclamo, existe un límite social expresado por la propia comunidad, la cual demanda el resguardo de los espacios institucionales y el respeto por las celebraciones populares que unen al pueblo.

Redaccion de 7Paginas