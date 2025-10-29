“Mate con Coca: del Altiplano a la Pampa”, una fiesta de humor y cultura popular en La Cigarrera Cultural de Concordia

Bajo la dirección de Fabián Nardini, el elenco conformado por Bernardita Pisani, Emmanuel Primitivo, Pame Zumino y el propio Nardini presentará un espectáculo que combina lo andino y lo criollo, donde el mate y la coca se transforman en símbolos de encuentro cultural entre distintos pueblos y territorios.

La puesta, producida por ConTIER (Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos), propone una mirada fresca y divertida sobre la identidad latinoamericana, utilizando máscaras, vestuarios típicos y un lenguaje teatral popular que conecta con las raíces y la memoria colectiva.

“Es una obra que celebra el humor, la picardía y las costumbres compartidas. Queremos que el público se ría, se emocione y se reconozca en estos personajes tan nuestros”, expresó Nardini a un cronista de 7Paginas, en la previa del estreno.

Ficha técnica:

Título: Mate con Coca – Del Altiplano a la Pampa

Actúan: Bernardita Pisani, Emmanuel Primitivo, Pame Zumino y Fabián Nardini

Dirección: Fabián Nardini

Producción: ConTIER – Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos

Entradas:

Generales: $10.000

Jubilados y teatros: $8.000

Capacidad limitada – Anticipadas al WhatsApp 3455 296317 (Alias: mateconcoca4)

Sin lugar a dudas que será una noche para reír, compartir y celebrar el teatro independiente, con el sello característico de un grupo que rescata lo popular y lo convierte en una verdadera fiesta sobre el escenario.