Mateo Orlandini: El embajador del triatlón concordiense que va por su séptimo Mundial

Hay nombres que son sinónimo de disciplina y vigencia, y el de Mateo Orlandini es, sin dudas, uno de ellos. Tras un exitoso tercer puesto en su categoría durante el IRONMAN 70.3 de San Juan, el triatleta de Concordia selló su pasaporte para lo que será su séptima cita mundialista, esta vez en la glamurosa Riviera Francesa.

En septiembre próximo, Niza será el escenario donde Orlandini volverá a vestir los colores de su sello propio El Nikaia de Concordia, enfrentando un desafío de 113 kilómetros (1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21.1 km de pedestrismo) junto a los mejores del planeta.

Volver después del dolor

La clasificación no fue fruto del azar, sino de una recuperación física que puso a prueba su temple. «Venía de un año y dos meses sin competir por un problema en el tendón que se agudizó con una caída. Gracias a la kinesiología y un tratamiento serio pude volver a estar en la línea de largada», confesó Mateo a 7Páginas.

En San Juan, la estrategia fue clave. «Hice una natación conservadora, pero en la bicicleta le di al 95% de mi capacidad. Eso me pasó factura en el trote con el calor sanjuanino, pero cumplí el objetivo. A veces tenés una carrera bárbara y quedás 15°, como me pasó en Buenos Aires; esta vez el podio me dio la plaza mundialista».

«Producto hecho en casa»

A diferencia de otros atletas de alto rendimiento que buscan centros de entrenamiento en altura o climas específicos, Orlandini reivindica la geografía local. «Nunca hice un trabajo en altura, siempre entrené acá. Concordia se presta para prepararse para cualquier carrera; tenemos el lago, las rutas y lugares espectaculares», afirmó con orgullo.

Sin embargo, ya tiene la cabeza puesta en la técnica para Francia: «En Niza son 40 kilómetros para arriba y 40 para abajo, con 1.800 metros de desnivel acumulado. Hay que ajustar la multiplicación de la bici para no romper las piernas».

Un estilo de vida que contagia

Para Mateo, el triatlón no es solo una competencia, es el lenguaje de su familia. Su esposa «Coti» también se sumó a las pruebas combinadas y hoy su hijo Jerónimo transita su primera temporada. «Los gurises copian lo que uno hace. Ojalá copien lo bueno. Ver que la gente joven se arrima para pedir asesoramiento me renueva, me da vida», relató.

Entre los «Messi» del triatlón

Participar en un Mundial IRONMAN tiene un condimento único: compartir el circuito con los profesionales. «Es como para el que le gusta el fútbol ir al Mundial, pero con la diferencia de que vos estás adentro. Largás el mismo día y hacés el mismo circuito que los ‘Messi’ o los ‘Maradona’ del triatlón. Eso no tiene precio», subrayó.

A pesar de su vasta experiencia, la humildad sigue siendo su estandarte: «Yo no voy pensando en ser campeón del mundo, voy a dar lo mejor de mí. En mi categoría hay gente que fue profesional toda la vida, como Oscar Galíndez, contra los que es imposible competir. Mi meta es volver satisfecho con mi rendimiento».

Concordia volverá a estar en el mapa del deporte mundial el próximo 13 de septiembre. Mateo Orlandini ya inició su preparación, no solo física sino también logística y económica, para llevar una vez más la bandera de su ciudad a Europa.