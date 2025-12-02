Matías Hojman y Poke Lezcano serán los presentadores del Carnaval Más Pasional del País 2026

Sánchez explicó que la decisión fue tomada en conjunto entre el Ente de Carnaval y la comisión organizadora, luego de evaluar todos los factores, especialmente el económico y el profesionalismo de quienes se presentaron para ocupar el rol.

“Este año, desde el Ente y desde la comisión organizadora, hemos decidido —teniendo en cuenta todos los factores y, por sobre todo, el económico y el profesionalismo— que la animación y locución 2026 de nuestro Carnaval estará a cargo de Matías Hojman en compañía de Poke Lezcano.

Van a estar los dos. Creemos que están muy bien preparados. Agradecemos también a los demás: Pelusa, Horacio y al Lolo Alani, que se presentó también”, expresó Sánchez.

Matías Hojman fue el presentador oficial del Carnaval en la edición 2024. Con una amplia experiencia en la animación de fiestas populares y eventos regionales, se destacó por su impronta profesional y su conexión con el público.

Fernando “Poke” Lezcano cuenta con una extensa trayectoria como animador de eventos sociales y culturales. Fue conductor del carnaval infantil “Pequeños Duendes”, consolidando un estilo versátil que lo posicionó como una figura reconocida dentro del ambiente festivo de la ciudad.

La confirmación de esta dupla marca el inicio de una nueva etapa para la animación del Carnaval de Concordia, que no solo deberá desempeñarse en la manga del corsódromo sino también en la ceremonia de premiación.

Licitaciones próximas:

El 12/12 a las 10 hs se llevará a cabo el concurso que este año se llegará a un número récord de adjudicatarios por la cantidad de consultas que se han recibido. Los interesados en participar deben retirar los pliegos por la oficina de “Compras y Suministros” de la municipalidad.

Lo que falta: El servicio de streaming y lo más importante de todo, EL SONIDO, porque sin ello claramente no hay fiesta, no hay animador, no hay carnaval, no hay nada. En breve, sabremos más al respecto.

Para enterarte de todo esto y más, seguí atento al programa Zona Carnaval que se emite de lunes a viernes de 14 a 16 hs por Radio Zona Tv 99.7 – donde también te podes ganar importantes premios y hasta un viaje a Brasil, totalmente cubierto gentileza de la empresa Playmotur.

Por Gustavo Cardoso