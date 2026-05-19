Mauricio Colello analizó la gestión provincial: reformas clave, el debate electoral y el futuro de Entre Ríos

En una extensa entrevista concedida al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, realizó un profundo balance sobre la marcha del gobierno provincial. El funcionario abordó temas centrales de la agenda pública con vistas al escenario político del próximo año, incluyendo el debate por el desdoblamiento electoral, la reforma previsional, el presupuesto universitario, la obra pública y la proyección de continuidad de la actual gestión.

El escenario electoral y el debate sobre el desdoblamiento

Al ser consultado sobre la estrategia de cara a los comicios del año que viene, Colello no descartó ninguna alternativa, aunque matizó la urgencia de la discusión frente a la realidad económica de las familias entrerrianas.

“Desdoblar es una posibilidad que permiten las leyes electorales de la provincia y la Constitución. Yo siempre digo que los políticos nos alejamos mucho de la gente. En un momento donde verdaderamente las cosas no están fáciles y la economía está difícil, me resulta hasta un poco antipático hablar de cuestiones electorales cuando falta, por lo menos, un año”.

No obstante, el funcionario remarcó que cualquier definición en la materia deberá priorizar la participación ciudadana, combatiendo la tendencia al ausentismo observada en los últimos procesos electorales: “Así como hicimos con el sistema de boleta única de papel, que fue un sistema bien recibido por los vecinos, tenemos que tomar las decisiones que tengamos que tomar para alentar a que la gente vaya a votar y darle legitimidad al sistema democrático”.

En ese sentido, analizó la complejidad técnica del diseño actual: “Aun yendo unificada la elección, por cómo está planteado hoy el sistema electoral, va a ser desdoblada de por sí, porque la gente primero va a votar la boleta nacional y después la provincial. Lo que cambia es la conversación previa. Si se votan solo cargos provinciales, el acento de la campaña estará en la mesa de los entrerrianos con eje en la provincia”.

Reforma previsional: acuerdo con los gremios y envío inminente del proyecto

Uno de los anuncios más destacados de la entrevista estuvo vinculado al déficit de la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos. Colello anticipó que el texto definitivo se presentará a la Legislatura en el corto plazo, sustentado en un amplio proceso de diálogo.

“Hemos tenido un ida y vuelta muy importante con la gran mayoría de los gremios y sindicatos. Es destacable el rol que han tenido porque verdaderamente han entendido la gravedad de la situación; entendieron que la Caja, tal cual como está concebida hoy, no es sustentable en el tiempo”, subrayó.

A su vez, ratificó el objetivo central de la iniciativa legislativa:

“Los gremios comprendieron y colaboraron en esta idea de que la verdadera forma de defender el 82% móvil es haciendo una reforma, porque de no hacerla no se va a poder pagar más. Nos han mandado muchas ideas que hemos incorporado y probablemente en los próximos días ya vamos a enviar un proyecto de ley con todas esas reformas incorporadas”.

Obra pública: «Nuestra prioridad es la infraestructura»

Al marcar diferencias conceptuales con los lineamientos del Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei, Colello enfatizó que para la gestión de Rogelio Frigerio la infraestructura es un pilar irrenunciable para el desarrollo estratégico de la región.

“Nosotros vamos a apoyar en las cosas que coincidamos y en las que no, vamos a tener nuestras propias banderas. Tenemos muchas diferencias, por ejemplo, con la obra pública. Para nosotros la obra pública es prioridad”, diferenció.

A pesar de transitar un contexto financiero adverso —al que describió como «el momento de peor recaudación de los últimos años o de la historia de Entre Ríos»—, el secretario ratificó la proyección de grandes obras para los próximos meses a partir del ordenamiento de las cuentas del Estado:

Conectividad en el norte provincial: Confirmó que entre fines de este año y principios del próximo se licitarán las obras de la Ruta 1 y la Ruta 2.

Infraestructura vial complementaria: Ratificó avances planificados sobre las Rutas 6 y 18, además de la circunvalación de Nogoyá.

Financiamiento: Indicó que el plan se sostiene mediante la eliminación de gastos improductivos y la búsqueda de aplicación a fondos de organismos multilaterales de crédito.

Debate universitario y gestión de recursos

Consultado sobre el conflicto y el financiamiento de las casas de estudios de nivel superior, Colello ofreció una postura intermedia, diferenciando la asignación de recursos del control de su ejecución.

“Creo que la universidad pública y la educación en general tienen que tener el presupuesto que tengan que tener, pero eso no quita la discusión o el debate de cómo se están administrando esos recursos. Siento que Argentina siempre tuvo tabú en algunas discusiones y miedo a decir que algo es perfectible”, opinó.

Bajo su análisis, la baja en la calidad educativa de los últimos 30 años obliga a revisar las metodologías internas de rendición de cuentas: “No es que las universidades hayan tenido un problema presupuestario, después de 2001 nunca les faltó lo que pidieron. Si no faltó presupuesto y la calidad decreció, el debate tiene que estar en cómo se administra y a dónde va ese dinero”.

El plano social y el debate por la reforma constitucional

Respecto a la distribución de asistencia social en situaciones de contingencia climática o estacional, Colello aclaró que no pertenece a su órbita ministerial, pero apeló al principio de competencias locales: “Es una cuestión de sentido común. El municipio es la primera barrera de contención; nosotros asistimos y colaboramos en la medida de lo posible, pero la atención cercana debe ser competencia municipal”.

Por otra parte, se refirió a las versiones sobre una eventual reforma de la Carta Magna entrerriana: “Salvo al ministro de Gobierno que dio una opinión personal, nunca fue un tema de agenda de la Gobernación. No obstante, somos un gobierno transformador. Si la Constitución tiene cosas para mejorar, no nos va a temblar el pulso para ponerlo sobre la mesa y discutirlo con todo el arco político, pero no se pueden hacer todas las reformas en simultáneo”.

El ordenamiento de la provincia y la reelección de Frigerio

Finalmente, de cara al horizonte de recambio institucional de 2027, Colello expresó su ferviente deseo de que el actual mandatario provincial busque un nuevo período al frente del Poder Ejecutivo.

“No lo hablé con él en términos personales, pero ojalá que sí. Yo siento que, casi a mitad del mandato, ha logrado algo muy difícil porque heredamos una provincia que se venía a pique y pudo estabilizarla”.

Al respecto, el funcionario recordó las condiciones críticas detectadas al inicio de la gestión: «Cuando asumimos no teníamos ni plata para pagar los aguinaldos y en febrero vencía la deuda en dólares; sin embargo, cumplimos con todas las obligaciones».

Para concluir, enumeró los indicadores de gestión que respaldan la proyección del oficialismo: “Hemos optimizado el gasto y ya arreglamos casi el 40% de nuestras rutas (más de 1.000 kilómetros), más del 40% de las escuelas que se llovían y el 42% de los hospitales. Muchas de estas transformaciones estructurales necesitan tiempo y continuidad”, cerró.

Fuente: Analisis digital

Redaccion de 7Paginas