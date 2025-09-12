Mauricio Dayub en Concordia: una jornada de cultura, deporte y comunidad

Durante la mañana y la tarde de este miércoles, Dayub desplegó una intensa agenda que combinó entrevistas con medios de prensa, recorridas turísticas y actividades comunitarias. Entre los atractivos que visitó, se destacó su paso por las Termas del Ayuí, donde disfrutó de un momento de relax antes de continuar con los compromisos oficiales.

Encuentros con estudiantes y artistas locales

Uno de los momentos más emotivos se vivió en la Escuela CREAR, donde Dayub compartió una charla con los estudiantes, marcada por la reflexión y la motivación. Más tarde, visitó la Escuela de Teatro Gruta de Lourdes, dirigida por la profesora Rosario Correa, donde también participaron alumnos de la Escuela de Teatro Odeón. Allí, el actor relató su trayectoria, resaltando la importancia de la perseverancia y la pasión en el camino artístico.

Cultura, deporte e instituciones

En el plano institucional, Dayub mantuvo encuentros con el subsecretario de Cultura y Educación, Carlos Gatto, y con la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, con quienes dialogó sobre la necesidad de acercar el arte y el deporte a la comunidad como motores de desarrollo social.

El cierre de la jornada fue junto a los Turbiniños, la Escuela de Ciclismo Municipal de Concordia, donde compartió momentos con los jóvenes ciclistas. La visita cobró un simbolismo especial, ya que su obra El Amateur aborda justamente los sueños y desafíos que nacen en el mundo del deporte.

Un gesto solidario

Como anuncio destacado, Dayub confirmó que parte de la recaudación de la función será destinada a la Escuela de Teatro Gruta de Lourdes y a los Turbiniños, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento cultural y deportivo de la ciudad.

Sobre la obra: El Amateur, segunda vuelta

Considerada la obra emblemática de Mauricio Dayub, El Amateur regresa a los escenarios con una nueva energía, esta vez acompañado por Gustavo Luppi.

La historia gira en torno a El Pájaro y Lopecito, dos hombres que, en la búsqueda de un objetivo común, arriesgan todo lo que tienen y logran convertir los sueños individuales en sueños compartidos. Una trama que pone en el centro la amistad, la pasión y el valor de darlo todo sin esperar nada a cambio.

🗓️ Función: sábado 20 de septiembre – 21:00

📍 Teatro Odeón (Entre Ríos 567, Concordia)

🎟️ Entradas disponibles en boletería a partir de las 18 hs o de manera online en 👉 www.plateavip.com.ar