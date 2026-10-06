Mauricio Rey fue lapidario con Mendieta: “Ingresó al Concejo con un mandato para embarrar la cancha”

Rey visitó los estudios de la emisora para participar del programa Punto de Inflexión, donde analizó el clima que atraviesa actualmente el Concejo Deliberante y sostuvo que el debate político debería trasladarse a otros ámbitos, mientras que el recinto debería concentrarse en proyectos y ordenanzas que permitan resolver los problemas de los vecinos.

“Mi función y para lo cual me votaron los ciudadanos de Concordia es, a través de las ordenanzas o los proyectos presentados, poder mejorar la calidad de vida de la gente”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó especialmente la utilización del espacio de homenajes para plantear críticas políticas. “En el homenaje se rinde homenaje a un prócer, a una personalidad destacada, a una fecha importante, una efeméride, algo que pasó, pero no para esto”, señaló.

“La gente no quiere vernos peleando”

Rey consideró que existe una creciente confrontación dentro del cuerpo legislativo y advirtió que ese escenario puede profundizarse de cara al próximo proceso electoral.

“Yo creo que el peronismo está queriendo instalar temas para que se arme un debate sobre algo que puede estar siendo un tema de interés o no. Hay mucha gente a la que no le interesa que nos estemos peleando en una sesión”, expresó.

Para el concejal oficialista, la actividad política debe desarrollarse en los barrios, en reuniones partidarias y en los espacios propios de cada fuerza. “La construcción política se hace afuera, se hace en el territorio, en los barrios, en reuniones, en actos. Pero ahí adentro estamos por otra cosa”, remarcó.

Y agregó: “El vecino está esperando que le solucionemos los problemas y estas discusiones poco le interesan”.

Duras críticas a Mendieta

En otro tramo de la entrevista, Rey apuntó directamente contra Jorge Mendieta y sostuvo que su llegada al Concejo Deliberante responde a una estrategia política.

“Yo considero que Mendieta está mandado. Sin duda responde a alguien atrás”, afirmó, y agregó que, a su entender, el dirigente peronista “ingresó al Concejo con un mandato para embarrar la cancha”.

Rey diferenció a Mendieta de otros dirigentes opositores que ocuparon anteriormente una banca. “Guillermo era un tipo que sí cuestionaba, pero tenía otra forma. Tenía códigos, tenía respeto quizás”, sostuvo, en referencia al exconcejal Guillermo.

Además, puso en duda que Mendieta vaya a impulsar proyectos propios durante el tiempo que resta de la actual gestión. “Yo no creo que él, en un año y un par de meses que queda de gestión, presente un proyecto. No creo”, manifestó.

No obstante, aclaró que si la oposición presenta iniciativas que considera beneficiosas para Concordia, el oficialismo está dispuesto a acompañarlas. “Si ellos quieren acompañar a la gente con propuestas, proyectos que realmente sean importantes para la ciudad, que los presenten, nosotros los vamos a acompañar”, aseguró.

“No escuché una autocrítica del peronismo”

Rey también cuestionó al justicialismo por lo que considera una ausencia de autocrítica respecto de las gestiones anteriores.

“No hay una autocrítica, no hay una reflexión interna donde yo no he escuchado a ningún dirigente político del peronismo que diga ‘nosotros hicimos mal las cosas’”, expresó.

En contraposición, defendió la gestión del intendente Francisco Azcué y aseguró que el oficialismo tiene “total certidumbre” de que continuará gobernando Concordia después de 2027.

“Un caos fue en 2023, el 10 de diciembre, cuando asumimos. Un caos fue el primer año de gestión y parte del segundo año, donde estuvimos pagando errores ajenos”, sostuvo.

En ese marco, destacó el plan de infraestructura impulsado por el municipio y afirmó que el objetivo es transformar la ciudad en el mediano plazo.

“Eso va a pasar en 2031, donde va a ser otra Concordia”, afirmó, al mencionar las obras de pavimentación, repavimentación y recuperación de espacios públicos.

Defensa de la gestión y del Concejo

El edil oficialista también defendió la reciente ampliación presupuestaria aprobada por el Concejo Deliberante y destacó el acompañamiento de los concejales de La Libertad Avanza.

Según explicó, el incremento presupuestario está vinculado a mayores ingresos por coparticipación, recaudación de la tasa de alumbrado público, regalías de Salto Grande y al resultado del ejercicio anterior.

“Con poca plata, con escasa o nula coparticipación en años anteriores, se pudo con recursos propios, con una recaudación de tasa local y con el buen uso de todos esos fondos, no solo pagar deudas anteriores que se siguen pagando, sino poder volcar recursos para la gente”, sostuvo.

Finalmente, Rey calificó al actual Concejo Deliberante como un cuerpo “activo” y destacó la aprobación de distintas iniciativas.

También adelantó que el bloque oficialista trabaja en un proyecto relacionado con las sanciones por infracciones municipales, especialmente para quienes arrojan residuos en lugares prohibidos.

“La idea es que pueda cambiar eso para que la realidad de Concordia también cambie”, concluyó.

Fuente: programa Punto de Inflexión de radio Rivadavia Concordia

Redacción de 7Paginas